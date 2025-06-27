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    15:23, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Механизм хранения и реализации изъятых криптоактивов хотят внедрить в Казахстане

    Генеральной прокуратурой РК ведется работа по совершенствованию правовогорегулирования порядка обращения с арестованным имуществом. Об этом сообщил в ответе на депзапрос Генеральный прокурор  Берик Асылов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    биткоин, криптовалюта
    Фото: Freepik

    — В частности, разработан проект правового акта о внесении изменений в постановление Правительства от 09.12.2014 г. № 1291 «Об утверждении Правил изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы», — отметил он.

    По словам Генерального прокурора, одним из ключевых направлений проекта является внедрение нового механизма изъятия, хранения и реализации цифровых активов (в том  числе криптовалюты), которые по правовому статусу также относятся к имуществу.  

    — На сегодня проект документа направлен на согласование заинтересованным государственным органам. Следует отметить, что в соответствии с п. 28 Указа Президента от 06.10.2022 г. № 1038 «Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022–2026 годы» полномочия по внесению изменений в Правила возложены на Агентство по финансовому мониторингу.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане появятся криптокарты. 

    Теги:
    Криптовалюта Генпрокуратура Закон и право АФМ
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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