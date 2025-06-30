Спикер Мажилиса указал на затягивание сроков согласований со стороны Правительства

— Теперь позвольте остановиться на проблемах во взаимодействии с Правительством, которые, к сожалению, приходится повторять из года в год. В соответствии с законом, предложения и поправки, требующие дополнительных финансовых затрат, должны сопровождаться заключением Правительства. К сожалению, при рассмотрении законопроектов мы постоянно вынуждены долго ждать эти заключения. Иногда ожидание затягивается до 7 месяцев. Это, в свою очередь, задерживает выполнение поручений Главы государства и своевременное принятие важных для народа законов, — отметил Ерлан Кошанов.

По словам спикера, нередко случается и так, что позиция Правительства по депутатским инициативам оказывается нечеткой и противоречивой.

— Например, при работе над законопроектом о особо охраняемых природных территориях депутаты подготовили поправки в одну из статей Земельного кодекса, предлагая два разных подхода. В своем заключении Правительство поддержало оба варианта. Это лишь один пример. Кроме того, действия некоторых государственных органов также требуют системной работы. К примеру, Правительство не поддерживает поправки депутатов в одной Палате, но внезапно соглашается с теми же поправками при рассмотрении их в другой Палате. Это говорит о формальном подходе к подготовке заключений со стороны госорганов, — сказал Ерлан Кошанов.

Напомним, сегодня, 30 июня, депутаты Парламента Казахстана ушли на каникулы.