Депутаты Парламента Казахстана ушли на каникулы

— В начале сессии главные задачи, поставленные Главой государства в Послании, придали импульс нашей работе. Стратегические идеи, озвученные на национальном курултае, привлекли внимание Парламента к наиболее актуальным проблемам общества. Практически все законодательные инициативы в рамках предвыборной программы Президента были реализованы депутатским корпусом на этой сессии, — сказал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

В ходе третьей сессии проведено три совместных заседания палат Парламента, 39 пленарных заседаний Сената и Мажилиса. В ведении обеих палат находилось 158 законопроектов, из которых 89 были приняты.



— В ходе сессии мы наглядно показали, что социальная политика и интересы наших граждан являются незыблемым приоритетом. Она отражена, прежде всего, в главном финансовом документе страны — трехлетнем бюджете. В частности, около 40 процентов его расходной части было направлено на решение социальных проблем. Особое внимание было уделено вопросам образования, здравоохранения и социальных выплат. С начала текущего года базовая пенсия выросла на 6,5%, солидарная — на 8,5%. Увеличились как объемы социальных выплат, так и количество получателей. С сентября планируется еще раз увеличить размер стипендии.Кроме того, была предусмотрена надбавка за ученое звание. Выделены дополнительные средства на обеспечение населения качественной водой, поддержку села. Все это позволит улучшить быт наших граждан, решить вопрос развития регионов, — отметил спикер Мажилиса.



