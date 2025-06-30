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    15:31, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев подписал законы об эндаумент-фондах

    Тексты законов публикуются в печати, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства подписал законы об эндаумент-фондах
    Фото: Акорда

    Главой государства подписаны законы Республики Казахстан:

    — «О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)»

    — «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности фондов целевого капитала и эндаумент-фондов (целевых капиталов), а также экологически неблагополучных территорий казахстанской части Приаралья».

    Ранее Сенат одобрил закон о деятельности эндаумент-фондов в Казахстане.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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