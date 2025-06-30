Касым-Жомарт Токаев подписал законы об эндаумент-фондах

Главой государства подписаны законы Республики Казахстан:

— «О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)»

— «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности фондов целевого капитала и эндаумент-фондов (целевых капиталов), а также экологически неблагополучных территорий казахстанской части Приаралья».

Ранее Сенат одобрил закон о деятельности эндаумент-фондов в Казахстане.