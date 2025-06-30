15:31, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев подписал законы об эндаумент-фондах
Тексты законов публикуются в печати, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главой государства подписаны законы Республики Казахстан:
— «О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)»
— «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности фондов целевого капитала и эндаумент-фондов (целевых капиталов), а также экологически неблагополучных территорий казахстанской части Приаралья».
Ранее Сенат одобрил закон о деятельности эндаумент-фондов в Казахстане.