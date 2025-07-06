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    14:30, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана наблюдает финальные бои Кубка мира по боксу в Астане

    Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев вместе с болельщиками наблюдает финальные бои Кубка мира по боксу, которые проходят во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

    Президент
    Фото: Акорда

    Первый этап Кубка мира World Boxing собрал 250 боксеров из 29 стран. Это рейтинговое соревнование, в котором начисление очков влияет на олимпийскую квалификацию.

    Президент
    Фото: Акорда
    Президент
    Фото: Акорда
    бокс
    Фото: Акорда
    бокс, дети
    Фото: Акорда

    Как сообщалось, трёхкратная чемпионка мира Назым Кызайбай завоевала золотую медаль Кубка мира по боксу в Астане.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Спорт Президент Казахстана спортсмены Казахстана Бокс
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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