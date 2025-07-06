Президент Казахстана наблюдает финальные бои Кубка мира по боксу в Астане

Первый этап Кубка мира World Boxing собрал 250 боксеров из 29 стран. Это рейтинговое соревнование, в котором начисление очков влияет на олимпийскую квалификацию.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Как сообщалось, трёхкратная чемпионка мира Назым Кызайбай завоевала золотую медаль Кубка мира по боксу в Астане.