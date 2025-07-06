14:30, 06 Июль 2025 | GMT +5
Президент Казахстана наблюдает финальные бои Кубка мира по боксу в Астане
Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев вместе с болельщиками наблюдает финальные бои Кубка мира по боксу, которые проходят во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.
Первый этап Кубка мира World Boxing собрал 250 боксеров из 29 стран. Это рейтинговое соревнование, в котором начисление очков влияет на олимпийскую квалификацию.
Как сообщалось, трёхкратная чемпионка мира Назым Кызайбай завоевала золотую медаль Кубка мира по боксу в Астане.