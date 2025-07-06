Назым Кызайбай завоевала «золото» Кубка мира по боксу в Астане

Первый раунд был за Назым, второй равный в третьем победа за Казахстаном.

Для Кызайбай это третья победа на турнире. Ранее она уверенно прошла соперниц из Узбекистана и Японии.



Финал стал подтверждением её мастерства и опыта — Казахстан открыл заключительный день

соревнований победой.