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    14:19, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Назым Кызайбай завоевала «золото» Кубка мира по боксу в Астане

    Трёхкратная чемпионка мира Назым Кызайбай завоевала золотую медаль Кубка мира по боксу в Астане, победив в финале индийскую спортсменку Минакши Минакши, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Назым Кызайбай
    Фото: World Boxing Cup Astana 2025

    Первый раунд был за Назым, второй равный в третьем победа за Казахстаном.
    Для Кызайбай это третья победа на турнире. Ранее она уверенно прошла соперниц из Узбекистана и Японии.

    Финал стал подтверждением её мастерства и опыта — Казахстан открыл заключительный день
    соревнований победой.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Видео Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
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