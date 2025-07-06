14:19, 06 Июль 2025 | GMT +5
Назым Кызайбай завоевала «золото» Кубка мира по боксу в Астане
Трёхкратная чемпионка мира Назым Кызайбай завоевала золотую медаль Кубка мира по боксу в Астане, победив в финале индийскую спортсменку Минакши Минакши, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Первый раунд был за Назым, второй равный в третьем победа за Казахстаном.
Для Кызайбай это третья победа на турнире. Ранее она уверенно прошла соперниц из Узбекистана и Японии.
Финал стал подтверждением её мастерства и опыта — Казахстан открыл заключительный день
соревнований победой.