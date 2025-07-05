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    14:32, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Назым Кызайбай вышла в финал Кубка мира в Астане

    Двукратная чемпионка мира в полуфинале сразилась в поединке с японской боксёршей Хикару Шинохару, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Назым Кызайбай
    Фото: World Boxing Cup Astana 2025

    Казахстанская спортсменка активно вела бой с первых секунд, атаковала и дважды роняла оппонентку на ринг в первом раунде. Только не ударами, а толканием. Японка падала и улыбалась. Это больше было похоже на игру...

    Эпизод с падением японки повторился и в третьем раунде. В целом бой проходил в высоком темпе с серией ударов от обеих спортсменок. Но казахстанка была сильней и точней, подтвердив свое мастерство, технику, тактику и чемпионский дух.

    До этого Назым Кызайбай уверенно одолела соперницу из Узбекистана.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Видео Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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