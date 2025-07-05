Назым Кызайбай вышла в финал Кубка мира в Астане

Казахстанская спортсменка активно вела бой с первых секунд, атаковала и дважды роняла оппонентку на ринг в первом раунде. Только не ударами, а толканием. Японка падала и улыбалась. Это больше было похоже на игру...

Эпизод с падением японки повторился и в третьем раунде. В целом бой проходил в высоком темпе с серией ударов от обеих спортсменок. Но казахстанка была сильней и точней, подтвердив свое мастерство, технику, тактику и чемпионский дух.

До этого Назым Кызайбай уверенно одолела соперницу из Узбекистана.