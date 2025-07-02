Назым Кызайбай проходит в следующий круг этапа Кубка мира в Астане

Выступление казахстанской спортсменки стало ярким открытием дневной сессии турнира.

Напомним, Кубок мира по боксу проходит в Астане впервые и собрал сильнейших боксёров мира. Турнир имеет статус одного из ключевых событий года в олимпийском боксе. Он является отборочным этапом. Суперфинал Кубка мира World Boxing состоится в сентябре в Индии.



Этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые.

Соревнования продлятся всю неделю. На ринг выйдут более 300 боксёров из 31 страны мира. Участие в международном турнире такого уровня даёт казахстанским спортсменам ценный соревновательный опыт, а тренерам — возможность протестировать тактику и подготовку перед ключевыми стартами сезона.

Главным из них станет чемпионат мира по боксу среди мужчин и женщин, который пройдёт в сентябре 2025 года в Ливерпуле (Великобритания).