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    14:23, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Назым Кызайбай проходит в следующий круг этапа Кубка мира в Астане

    Двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай одержала победу в бою против представительницы Узбекистана Фарзоны Фазиловой в рамках третьего дня этапа Кубка мира по боксу в Астане, передаёт корреспондент Kazinform.

    Назым Кызайбай
    Фото: World Boxing Cup Astana 2025

    Выступление казахстанской спортсменки стало ярким открытием дневной сессии турнира.

    Напомним, Кубок мира по боксу проходит в Астане впервые и собрал сильнейших боксёров мира. Турнир имеет статус одного из ключевых событий года в олимпийском боксе. Он является отборочным этапом. Суперфинал Кубка мира World Boxing состоится в сентябре в Индии.

    Этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. 

    Соревнования продлятся всю неделю. На ринг выйдут более 300 боксёров из 31 страны мира. Участие в международном турнире такого уровня даёт казахстанским спортсменам ценный соревновательный опыт, а тренерам — возможность протестировать тактику и подготовку перед ключевыми стартами сезона.

    Главным из них станет чемпионат мира по боксу среди мужчин и женщин, который пройдёт в сентябре 2025 года в Ливерпуле (Великобритания).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Видео Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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