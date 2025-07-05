Димаш Кудайберген выступит в Ханое вместе с Пласидо Доминго

В аэропорту Ной Бай казахстанского артиста встретили поклонники из местного фан-клуба. Одна из вьетнамских Dears даже поприветствовала Димаша на казахском языке.

Встреча по традиции прошла с цветами и автографами, наполненная теплыми чувствами и для артиста, и для впервые встречающих его на вьетнамской земле Dears.

6 июля Димаш выступит с Пласидо Доминго и Кристине Ополайс на сцене театра «Хо Гом» в сопровождении Sun Symphony Orchestra.

Концерт организован по случаю второго дня рождения театра «Хо Гом» – одного из новых культурных символов столицы Вьетнама.