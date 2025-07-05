22:10, 04 Июль 2025 | GMT +5
Димаш Кудайберген выступит в Ханое вместе с Пласидо Доминго
Димаш Кудайберген прибыл в столицу Вьетнама - город Ханой. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.
В аэропорту Ной Бай казахстанского артиста встретили поклонники из местного фан-клуба. Одна из вьетнамских Dears даже поприветствовала Димаша на казахском языке.
Встреча по традиции прошла с цветами и автографами, наполненная теплыми чувствами и для артиста, и для впервые встречающих его на вьетнамской земле Dears.
6 июля Димаш выступит с Пласидо Доминго и Кристине Ополайс на сцене театра «Хо Гом» в сопровождении Sun Symphony Orchestra.
Концерт организован по случаю второго дня рождения театра «Хо Гом» – одного из новых культурных символов столицы Вьетнама.