Дифференцированные тарифы снизили водопотребление на 8% — Миннацэкономики

По его словам, внедрение дифференцированных тарифов на услуги водоснабжения в ряде городов позволило достичь положительных результатов.

— По итогам 2024 года в городах, где внедрены дифференцированные тарифы в рамках социальных норм потребления, зафиксировано снижение объемов водопотребления на 8%, а также рост установки приборов учета на 4%. Благодаря новым подходам удалось сэкономить 1,6 миллиона кубометров воды, что сопоставимо с годовыми объёмами потребления в городе Лисаковске, — отметил Асан Дарбаев.

Согласно действующему механизму, тариф на воду зависит от объема потребления:

при потреблении до 3 кубометров применяется базовый тариф;

от 3 до 5 м³ — тариф увеличивается на 20%;

от 5 до 10 м³ — на 50%;

при потреблении свыше 10 м³ тариф повышается в два раза.

Как подчеркнули в министерстве, такая модель стимулирует население устанавливать приборы учета и рационально использовать ресурсы, что особенно актуально в условиях растущего водопотребления и ограниченности водных ресурсов.

Ранее Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов назвал проекты по обеспечению водой, реализация которых была затянута.