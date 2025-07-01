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    11:48, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Дифференцированные тарифы снизили водопотребление на 8% — Миннацэкономики

    Введение социально ориентированных норм потребления воды способствует формированию культуры бережного использования ресурсов среди населения. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вода
    Фото: pixabay.com

    По его словам, внедрение дифференцированных тарифов на услуги водоснабжения в ряде городов позволило достичь положительных результатов.

    — По итогам 2024 года в городах, где внедрены дифференцированные тарифы в рамках социальных норм потребления, зафиксировано снижение объемов водопотребления на 8%, а также рост установки приборов учета на 4%. Благодаря новым подходам удалось сэкономить 1,6 миллиона кубометров воды, что сопоставимо с годовыми объёмами потребления в городе Лисаковске, — отметил Асан Дарбаев.

    Согласно действующему механизму, тариф на воду зависит от объема потребления:

    • при потреблении до 3 кубометров применяется базовый тариф;
    • от 3 до 5 м³ — тариф увеличивается на 20%;
    • от 5 до 10 м³ — на 50%;
    • при потреблении свыше 10 м³ тариф повышается в два раза.

    Как подчеркнули в министерстве, такая модель стимулирует население устанавливать приборы учета и рационально использовать ресурсы, что особенно актуально в условиях растущего водопотребления и ограниченности водных ресурсов.

    Ранее Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов назвал проекты по обеспечению водой, реализация которых была затянута.

     

    Теги:
    Правительство РК Миннацэкономики Цены и тарифы Вода Общество
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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