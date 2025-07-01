Драка со стрельбой в Актобе: участников приговорили к длительным срокам

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области оглашен приговор 10 подсудимым, обвиняемым в убийстве и вымогательстве.

Решением суда приговорены: А. Нысаналиев и М. Дилшодбекулы — к 20 годам лишения свободы; Д. Кусманов — к 22 годам; И. Саловатов — к 15 годам и 6 месяцам, Ж. Маркабаев, Р. Сагынбаев, Т. Есхожин, С. Типаев, А. Сагынов — к 15 годам и 6 месяцам, Н. Бактыбаев — к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего. С подсудимых А. Нысаналиева, М. Дилшодбекулы, Д. Кусманова будет взыскан моральный ущерб по 6 миллионов тенге с каждого — всего 18 миллионов тенге. Также эти трое должны возместить материальный ущерб на сумму 2 959 152 тенге. Все подсудимые выплатят 1,5 миллиона тенге, потребовавшиеся на юридическую помощь.

— Суд пришел к заключению, что организаторы Нысаналиев, Дилшодбекулы, Кусманов нанесли ножевые ранения несовершеннолетнему потерпевшему, после чего он скончался. Установлено, что эти трое подсудимых по предварительному сговору с группой лиц, совершили умышленное убийство. Саловатов взял из дома пятизарядное огнестрельное оружие. Маркабаев и другие намеревались совершить умышленное убийство двух и более человек, но не довели преступление до завершения. Всего было 32 потерпевших. Все, кроме одного, убежали, подсудимые их преследовали, но не догнали, не смогли довести преступление до завершения. Все началось под предлогом, что у Алишера Нысаналиева был сломан зуб, сломан нос, отнят сотовый телефон. Было поставлено требование купить телефон за 300 тысяч тенге или дороже. Нысаналиев, Кусманов, присоединившийся к ним Дилшодбекулы собрали ребят из спортклуба. Суд пришел к заключению, что все они сговорились и пошли на преступление, — сказал судья Жанибек Сейтжаппаров.

Напомним, в мае прошлого года в Актобе произошла массовая молодежная драка, несколько человек попали в больницу с ножевыми и огнестрельными ранениями.