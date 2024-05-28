Драка со стрельбой произошла в Актобе: один человек погиб

В Актобе подрались молодые люди 18-22 лет, один из них скончался в реанимационном отделении больницы, передает корреспондент агентства kazinform.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 мая.

Как сообщила пресс-служба департамента полиции Актюбинской области, в больницу города Актобе доставлены несколько человек с огнестрельными и ножевыми ранениями.

Молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет дрались на территории животноводческого рынка г. Актобе.