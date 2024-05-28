РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:07, 28 Май 2024 | GMT +6

    Драка со стрельбой произошла в Актобе: один человек погиб

    больница
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В Актобе подрались молодые люди 18-22 лет, один из них скончался в реанимационном отделении больницы, передает корреспондент агентства kazinform.

    Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 мая.

    Как сообщила пресс-служба департамента полиции Актюбинской области, в больницу города Актобе доставлены несколько человек с огнестрельными и ножевыми ранениями.

    Молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет дрались на территории животноводческого рынка г. Актобе.

    - Один из доставленных в больницу скончался в реанимации от полученных ножевых ранений. «По горячим следам» по подозрению в совершении преступления полицией установлены и задержаны четверо подозреваемых. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по факту убийства и хулиганства. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле начальника ДП Актюбинской области, - сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Полиция Драка Актобе Убийство Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!