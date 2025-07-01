Олжас Бектенов поручил акимам завершить все проекты по водоснабжению до конца года

– Акиматы регионов должны обеспечить запуск всех действующих проектов по обеспечению населения питьевой водой до конца года. За это несут прямую ответственность первые руководители регионов. Министерству финансов необходимо оперативно перечислить утверждённые средства местным исполнительным органам, – отметил Премьер-министр.

Также он поручил Министерству промышленности при модернизации инженерных сетей уделить особое внимание повышению производительности действующих очистных сооружений и улучшению качества очистки сточных вод. В этой связи ведомству поручено совместно с акиматами до 1 сентября разработать инвестиционные программы по реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

– Министерство водных ресурсов должно обеспечить завершение проектов по строительству и модернизации групповых водопроводов до конца текущего года. Совместно с Министерством финансов необходимо организовать передачу в 2026 году групповых водопроводов на баланс акиматов как единых комплексов. Министерству национальной экономики поручается совместно с заинтересованными госорганами внести изменения и дополнения в нормативно-правовые акты по передаче имущества из республиканской собственности в коммунальную, – заявил Олжас Бектенов.

Он также подчеркнул необходимость проработки вопроса внедрения цифровых паспортов водных объектов и интеллектуального водного кадастра. Эту задачу должны совместно решить Министерство водных ресурсов и Министерство промышленности.

– Министерству национальной экономики совместно с Министерством финансов и холдингом «Бaйтерек» поручается обеспечить финансирование инвестиционных проектов, предусмотренных в рамках Национального проекта, – добавил Премьер-министр.

Ранее Олжас Бектенов уже называл проекты по обеспечению населения чистой питьевой водой, реализация которых затянулась.