Экс-главу «Казселезащиты» Кокрекбаева осудили на 12 лет

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области.

Кокрекбаев и его заместитель А. обвинялись по статье 366 УК РК (получение взятки в особо крупном размере), подрядчик П. — по статьям 195 и 367 УК РК (дача взятки в особо крупном размере, а также причинение имущественного ущерба без цели хищения).

Судом установлено, что К. и А., будучи должностными лицами, вступили в сговор и получили от директора ТОО П. взятку в особо крупном размере, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

П. организовал подписание актов выполненных строительно-монтажных работ, которые фактически не были осуществлены. В результате чего государственному учреждению был причинен ущерб в сумме 1 987 827 622,63 тенге.

Вердиктом суда присяжных К. и А. признаны виновными по ст. 366 ч.4 УК, П. — по ст. ст. 195 ч.4 п.2), 367 ч.4 УК.

— Приговором суда К. назначено 12 лет лишения свободы, А. и П.-11 лет лишения свободы. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, — сообщили в пресс-службе суда Алматинской области.

Приговор не вступил в законную.

О задержании экс-акима Жамбылской области и главы «Казселезащита» Карима Кокрекбаева сообщалось в 2022 году.

В июне 2024 года вынесен оправдательный приговор в отношении Кокрекбаева К. по фактам получения взяток в суммах 798 тысяч долларов США и 23 млн тенге за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по объектам «Руслоформирующие и защитные сооружения по реке Хоргос» и «Строительство берегоукрепительных сооружений и дамб на реке Аксай».

Этим же приговором суда его заместитель Ахатаев А. и директор филиала ТОО «Bazis Construction» Поплавский А. осуждены по фактам получения и дачи взятки к 11 годам лишения свободы каждый.

Позже оправдательный приговор в отношении Карима Кокрекбаева был отменен.