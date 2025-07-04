Как будут отмечать День домбры в Казахстане

Этот праздник, учрежденный в 2018 году по инициативе Президента, способствует укреплению национальной идентичности, пробуждает интерес у молодежи к традиционной культуре и подчеркивает преемственность поколений.

Министерство культуры и информации Республики Казахстан утвердило план республиканских мероприятий, приуроченных к данному празднику.

В этом году будет организовано около 300 мероприятий, из которых свыше 200 состоятся в регионах.

6 июля на открытой площадке MEGA Alma-Ata состоится праздничный концерт Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы. Кроме того, на площадке парка Көк Төбе состоится торжественный концерт Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы «Dombyra party».

В Астане на площадке амфитеатра состоится праздничный концерт, посвященный Национальному дню домбры.

В Национальном музее РК состоится концерт, приуроченный к 100-летию выдающегося композитора Нургисы Тлендиева.

В Жамбылской области на территории археологического парка «Көне Тараз» состоится музыкальный вечер «Ұлттық домбыра күні – баба үніне құрмет».

В Туркестане на площадке историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» состоится культурно-массовое мероприятие «Домбыра-дастан».

Кроме того, в настоящее время по всей стране проходит челлендж, приуроченный ко Дню домбры, в котором приняли участие около 100 известных деятелей культуры.