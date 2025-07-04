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    19:22, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Как будут отмечать День домбры в Казахстане

    Ежегодно в первое воскресенье июля в Казахстане отмечается Национальный день домбры. В этом году данный праздник выпадает на 6 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    домбра домбыра
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Этот праздник, учрежденный в 2018 году по инициативе Президента, способствует укреплению национальной идентичности, пробуждает интерес у молодежи к традиционной культуре и подчеркивает преемственность поколений.

    Министерство культуры и информации Республики Казахстан утвердило план республиканских мероприятий, приуроченных к данному празднику. 

    В этом году будет организовано около 300 мероприятий, из которых свыше 200 состоятся в регионах. 

    6 июля на открытой площадке MEGA Alma-Ata состоится праздничный концерт Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы. Кроме того, на площадке парка Көк Төбе состоится торжественный концерт Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы «Dombyra party».

    В Астане на площадке амфитеатра состоится праздничный концерт, посвященный Национальному дню домбры.

    В Национальном музее РК состоится концерт, приуроченный к 100-летию выдающегося композитора Нургисы Тлендиева.

    В Жамбылской области на территории археологического парка «Көне Тараз» состоится музыкальный вечер «Ұлттық домбыра күні – баба үніне құрмет».

    В Туркестане на площадке историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» состоится культурно-массовое мероприятие «Домбыра-дастан».

    Кроме того, в настоящее время по всей стране проходит челлендж, приуроченный ко Дню домбры, в котором приняли участие около 100 известных деятелей культуры.

    Теги:
    Культура День домбры Минкультуры и информации
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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