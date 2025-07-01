Президент выразил благодарность экс-председателю Антикора

Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил меры по совершенствованию системы государственного управления, согласно которым Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) реорганизовано путем присоединения к Комитету национальной безопасности РК.

В КНБ будет создано новое ведомство – Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.