12:04, 01 Июль 2025 | GMT +5
Президент выразил благодарность экс-председателю Антикора
Глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил меры по совершенствованию системы государственного управления, согласно которым Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) реорганизовано путем присоединения к Комитету национальной безопасности РК.
В КНБ будет создано новое ведомство – Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.