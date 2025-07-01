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    12:04, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Президент выразил благодарность экс-председателю Антикора

    Глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    ЖУМАГАЛИ Асхат Жумагалиулы
    Фото: gov.kz

    Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил меры по совершенствованию системы государственного управления, согласно которым Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) реорганизовано путем присоединения к Комитету национальной безопасности РК.

    В КНБ будет создано новое ведомство – Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. 

    Теги:
    Акорда Антикор
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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