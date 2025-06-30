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    16:17, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Антикор присоединят к КНБ - Президент РК подписал указ

    Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил меры по совершенствованию системы государственного управления, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Антикор КНБ
    Фото: gov.kz

    В соответствии с подпунктом 5) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Реорганизовать Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) путем присоединения к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан.

    2. Образовать ведомство Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – Службу по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (далее – Служба).

    3. Передать Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы функции и полномочия реорганизованного Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.

    4. Определить Комитет национальной безопасности Республики Казахстан и Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы правопреемниками прав и обязательств Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)

    в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

    5. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 «Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики Казахстан» следующее изменение:

    в Перечне государственных органов, непосредственно подчиненных

    и подотчетных Президенту Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

    строку «Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)» исключить.

    6. Комитету национальной безопасности Республики Казахстан

    в месячный срок внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан:

    1) проект Положения о Службе;

    2) совместно с Правительством Республики Казахстан и Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы предложения по перераспределению штатной численности реорганизованного Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

    7. Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы в месячный срок внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан проект Указа о внесении изменений и дополнений в Положение об Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы.

    8. Комитету национальной безопасности Республики Казахстан и Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы в двухмесячный срок принять иные меры по реализации настоящего Указа.

    9. Правительству Республики Казахстан в срок до 1 сентября 2025 года разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект закона, вытекающий из настоящего Указа.

    10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

    11. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Президент Республики Казахстан К.Токаев

    №927

    Теги:
    Президент КНБ Антикор
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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