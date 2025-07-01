Кассационные суды начали работу в Казахстане

- Во исполнение поручения Главы государства с 1 июля в столице начинают работу кассационные суды - новая инстанция в судебной системе, - говорится в сообщении.

Теперь граждане смогут подавать не ходатайство о пересмотре судебных актов, а кассационную жалобу. Также вводятся единые правила кассационного пересмотра по всем видам судопроизводств.

Верховный суд получит новую обязанность — изучать и обобщать судебную практику и вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия. Непосредственно отправлением правосудия будут заниматься только местные и кассационные суды. По административным делам заработает экстерриториальная подсудность по выбору истца. Это исключит коррупционные риски и повысит доверие к судам.

В Астане будут работать:

Кассационный суд по гражданским делам;

Кассационный суд по уголовным делам;

Кассационный суд по административным делам.

Штатная численность новых кассационных судов в Астане составит 90 судей. Все они назначены Президентом.

Напомним, в апреле был создан департамент кассационных судов Судебной администрации РК.