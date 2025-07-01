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    09:37, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Кассационные суды начали работу в Казахстане

    Кассационные суды начали работу в Казахстане, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

    суд
    Фото: freepik

    - Во исполнение поручения Главы государства с 1 июля в столице начинают работу кассационные суды - новая инстанция в судебной системе, - говорится в сообщении. 

    Теперь граждане смогут подавать не ходатайство о пересмотре судебных актов, а кассационную жалобу. Также вводятся единые правила кассационного пересмотра по всем видам судопроизводств.

    Верховный суд получит новую обязанность — изучать и обобщать судебную практику и вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия. Непосредственно отправлением правосудия будут заниматься только местные и кассационные суды. По административным делам заработает экстерриториальная подсудность по выбору истца. Это исключит коррупционные риски и повысит доверие к судам.

    В Астане будут работать:

     Кассационный суд по гражданским делам;

    Кассационный суд по уголовным делам;

    Кассационный суд по административным делам.

    Штатная численность новых кассационных судов в Астане составит 90 судей. Все они назначены Президентом. 

    Напомним, в апреле был создан департамент кассационных судов Судебной администрации РК. 

     

    Теги:
    Закон и порядок Закон и право Общество Суды
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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