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    15:18, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана назначил председателей и судей кассационных судов

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении на должности председателей и судей кассационных судов Республики Казахстан, передает агентство Kazinform. 

    Указ Президент подписание Жарлық Президент қол қойды
    Коллаж: Kazinform/ Freepik

    В соответствии с пунктом 2 статьи 82 Конституции Республики Казахстан, пунктами 2 и 5 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Назначить на должность председателя:

    Кассационного суда по гражданским делам

    Смайлова Аскара Спартаковича

    с освобождением от должности председателя Алматинского городского суда;

    Кассационного суда по уголовным делам

    Жумагулова Акана Маратовича

    с освобождением от должности председателя суда города Астаны;

    Кассационного суда по административным делам

    Нажмиденова Берика Тулеутаевича.

    2. Назначить на должность судьи:

    Кассационного суда по гражданским делам

    Аймурзинову Айнагуль Жумабаевну

    с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;

    Айтжанова Кайрата Рымтаевича

    с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

    Алпысову Людмилу Салиховну

    с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

    Абдигалимова Саята Собетаевича

    с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

    Абдыкулову Ак-тоты Таласбаевну

    с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

    Айкенову Алмагул Кайратовну

    с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

    Бакытжанову Амангул Арыстанбаевну

    с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;

    Бастаубаева Габита Балтабаевича

    с освобождением от должности судьи Мангистауского областного суда;

    Даненову Акмарал Алшынбаевну

    с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

    Даулеткалиеву Галию Манарбековну

    с освобождением от должности судьи Западно-Казахстанского областного суда;

    Есдаулетова Ахметжана Каршигаевича

    с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;

    Джаппарову Гульнар Сарсенбековну

    с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

    Жумагулову Нуржамал Ауесхановну

    с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;

    Ибрагимову Майру Набиевну

    с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

    Исмагулову Карлыгаш Кенисовну

    с освобождением от должности судьи Костанайского областного суда;

    Исполову Раушан Адлгазыевну

    с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

    Кененбаева Самата Советбековича

    с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;

    Кочубей Галину Алексеевну

    с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

    Кадырову Миру Таировну

    с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

    Каирбекова Амангельды Зикеновича;

    Косанова Нурлыбека Оразбаевича

    с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;

    Майшибаева Чингиза Исаевича

    с освобождением от должности судьи Военного суда Республики Казахстан;

    Мамырбаеву Ляззат Бакытбековну

    с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

    Манакаеву Кымбат Сауловну

    с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

    Махметову Дану Джамбаевну

    с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

    Нусупову Шолпан Маратовну

    с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны;

    Нурабай Сауле Куанышевну

    с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

    Ормаханова Нурлыбека Бостандыковича

    с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;

    Рамазанову Асем Касембаевну

    с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

    Рустембекова Жомарта Кауасовича

    с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда;

    Тергемесову Гульнур Бекбулатовну

    с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;

    Тогумбетову Айгуль Омыртаевну

    с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;

    Токсанбаева Аянбека Бекежановича

    с освобождением от должности судьи Туркестанского областного суда;

    Тохтарбаеву Венеру Ергалиевну

    с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

    Тлеубаеву Айгуль Калиакпаровну

    с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

    Хан Наталью Степановну

    с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;

    Черняховскую Марину Романовну

    с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;

    Кассационного суда по уголовным делам

    Абдрахманову Гульжан Кадыловну

    с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

    Аубакирова Мурата Ескендировича

    с освобождением от должности судьи Мангистауского областного суда;

    Даулетову Гульмиру Бердешовну

    с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;

    Джиембаеву Нурилю Тойбазаровну

    с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;

    Ергалиеву Шынар Телеубековну

    с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

    Есымову Алму Есымовну

    с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

    Каркаду Инну Юрьевну

    с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;

    Калимукашеву Айгуль Демеуовну

    с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;

    Магзомову Алтыншаш Махмеденовну

    с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;

    Макулова Талгата Абдуллаевича

    с освобождением от должности судьи Туркестанского областного суда;

    Мусетова Кайыркелди Ахметовича

    с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;

    Мырзахметова Самата Мелдебековича

    с освобождением от должности судьи суда города Шымкента;

    Наримова Артура Зулхарнаевича

    с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;

    Унгарсынову Элеонору Макизовну

    с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

    Омиртайулы Нурлана

    с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;

    Сатыбалдина Mираса Калиевича

    с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;

    Сералина Ерлика Азирхановича

    с освобождением от должности судьи Костанайского областного суда;

    Тухфатову Дину Нурбулатовну

    с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;

    Тлепова Азамата Сериковича

    с освобождением от должности судьи Жамбылского областного суда;

    Шмирову Зинаиду Галимжановну

    с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;

    Кассационного суда по административным делам

    Айнакулову Розу Мухамедкеримовну

    с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

    Абдугалиева Дамира Абдугалиевича

    с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам суда города Астаны;

    Кудекову Лязат Сериковну

    с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

    Кабдрахманову Назым Мырзабековну

    с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

    Каирбаеву Лауру Еркиновну

    с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам суда области Абай;

    Касымова Максата Аманбековича

    с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

    Манабаеву Мараш Аманкельдыкызы

    с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

    Манжуеву Шолпан Серикбековну

    с освобождением от должности судьи суда области Абай;

    Мухамедова Александра Юсуповича

    с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

    Назарову Алию Жалгасовну

    с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;

    Нуралиева Ерлана Мырзахановича

    с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

    Нуралыеву Найлю Елгельдиевну

    с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Акмолинского областного суда;

    Нурлыбаеву Динару Ничаевну

    с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Жамбылского областного суда;

    Оспанову Жанат Ануаровну

    с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Кызылординского областного суда;

    Тулеева Ербола Буратовича

    с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Актюбинского областного суда;

    Туганбаева Мурата Амангельдиевича

    с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Карагандинского областного суда;

    Шалаеву Наталью Алексеевну

    с освобождением от должности судьи Северо-Казахстанского областного суда;

    Едрисову Гульзию Мурзахановну

    с освобождением от должности судьи Северо-Казахстанского областного суда.

    3. Настоящий Указ вводится в действие с 1 июля 2025 года.

    Президент

    Республики Казахстан

    К. ТОКАЕВ

    Астана, Акорда, 28 июня 2025 года

    Напомним, с 1 июля начнут действовать изменения в Указ Президента от 26 июня 2001 года № 643 «Об утверждении положений, предусмотренных Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей». 

    Теги:
    Кадровые назначения Президент Назначения Суды
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
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