Президент Казахстана назначил председателей и судей кассационных судов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении на должности председателей и судей кассационных судов Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.
В соответствии с пунктом 2 статьи 82 Конституции Республики Казахстан, пунктами 2 и 5 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на должность председателя:
Кассационного суда по гражданским делам
с освобождением от должности председателя Алматинского городского суда;
Кассационного суда по уголовным делам
с освобождением от должности председателя суда города Астаны;
Кассационного суда по административным делам
Нажмиденова Берика Тулеутаевича.
2. Назначить на должность судьи:
Кассационного суда по гражданским делам
Аймурзинову Айнагуль Жумабаевну
с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;
Айтжанова Кайрата Рымтаевича
с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
Алпысову Людмилу Салиховну
с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
Абдигалимова Саята Собетаевича
с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
Абдыкулову Ак-тоты Таласбаевну
с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
Айкенову Алмагул Кайратовну
с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
Бакытжанову Амангул Арыстанбаевну
с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;
Бастаубаева Габита Балтабаевича
с освобождением от должности судьи Мангистауского областного суда;
Даненову Акмарал Алшынбаевну
с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
Даулеткалиеву Галию Манарбековну
с освобождением от должности судьи Западно-Казахстанского областного суда;
Есдаулетова Ахметжана Каршигаевича
с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;
Джаппарову Гульнар Сарсенбековну
с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
Жумагулову Нуржамал Ауесхановну
с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;
Ибрагимову Майру Набиевну
с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
Исмагулову Карлыгаш Кенисовну
с освобождением от должности судьи Костанайского областного суда;
Исполову Раушан Адлгазыевну
с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
Кененбаева Самата Советбековича
с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;
Кочубей Галину Алексеевну
с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
Кадырову Миру Таировну
с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
Каирбекова Амангельды Зикеновича;
Косанова Нурлыбека Оразбаевича
с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;
Майшибаева Чингиза Исаевича
с освобождением от должности судьи Военного суда Республики Казахстан;
Мамырбаеву Ляззат Бакытбековну
с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
Манакаеву Кымбат Сауловну
с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
Махметову Дану Джамбаевну
с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
Нусупову Шолпан Маратовну
с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны;
Нурабай Сауле Куанышевну
с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
Ормаханова Нурлыбека Бостандыковича
с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;
Рамазанову Асем Касембаевну
с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
Рустембекова Жомарта Кауасовича
с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда;
Тергемесову Гульнур Бекбулатовну
с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;
Тогумбетову Айгуль Омыртаевну
с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;
Токсанбаева Аянбека Бекежановича
с освобождением от должности судьи Туркестанского областного суда;
Тохтарбаеву Венеру Ергалиевну
с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
Тлеубаеву Айгуль Калиакпаровну
с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
Хан Наталью Степановну
с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;
Черняховскую Марину Романовну
с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;
Кассационного суда по уголовным делам
Абдрахманову Гульжан Кадыловну
с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
Аубакирова Мурата Ескендировича
с освобождением от должности судьи Мангистауского областного суда;
Даулетову Гульмиру Бердешовну
с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;
Джиембаеву Нурилю Тойбазаровну
с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;
Ергалиеву Шынар Телеубековну
с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
Есымову Алму Есымовну
с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
Каркаду Инну Юрьевну
с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;
Калимукашеву Айгуль Демеуовну
с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;
Магзомову Алтыншаш Махмеденовну
с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;
Макулова Талгата Абдуллаевича
с освобождением от должности судьи Туркестанского областного суда;
Мусетова Кайыркелди Ахметовича
с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;
Мырзахметова Самата Мелдебековича
с освобождением от должности судьи суда города Шымкента;
Наримова Артура Зулхарнаевича
с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;
Унгарсынову Элеонору Макизовну
с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
Омиртайулы Нурлана
с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;
Сатыбалдина Mираса Калиевича
с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;
Сералина Ерлика Азирхановича
с освобождением от должности судьи Костанайского областного суда;
Тухфатову Дину Нурбулатовну
с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;
Тлепова Азамата Сериковича
с освобождением от должности судьи Жамбылского областного суда;
Шмирову Зинаиду Галимжановну
с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;
Кассационного суда по административным делам
Айнакулову Розу Мухамедкеримовну
с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
Абдугалиева Дамира Абдугалиевича
с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам суда города Астаны;
Кудекову Лязат Сериковну
с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
Кабдрахманову Назым Мырзабековну
с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
Каирбаеву Лауру Еркиновну
с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам суда области Абай;
Касымова Максата Аманбековича
с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
Манабаеву Мараш Аманкельдыкызы
с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
Манжуеву Шолпан Серикбековну
с освобождением от должности судьи суда области Абай;
Мухамедова Александра Юсуповича
с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
Назарову Алию Жалгасовну
с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;
Нуралиева Ерлана Мырзахановича
с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
Нуралыеву Найлю Елгельдиевну
с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Акмолинского областного суда;
Нурлыбаеву Динару Ничаевну
с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Жамбылского областного суда;
Оспанову Жанат Ануаровну
с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Кызылординского областного суда;
Тулеева Ербола Буратовича
с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Актюбинского областного суда;
Туганбаева Мурата Амангельдиевича
с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Карагандинского областного суда;
Шалаеву Наталью Алексеевну
с освобождением от должности судьи Северо-Казахстанского областного суда;
Едрисову Гульзию Мурзахановну
с освобождением от должности судьи Северо-Казахстанского областного суда.
3. Настоящий Указ вводится в действие с 1 июля 2025 года.
Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 28 июня 2025 года
Напомним, с 1 июля начнут действовать изменения в Указ Президента от 26 июня 2001 года № 643 «Об утверждении положений, предусмотренных Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей».