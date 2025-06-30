Президент Казахстана назначил председателей и судей кассационных судов

В соответствии с пунктом 2 статьи 82 Конституции Республики Казахстан, пунктами 2 и 5 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на должность председателя:

Кассационного суда по гражданским делам

Смайлова Аскара Спартаковича

с освобождением от должности председателя Алматинского городского суда;

Кассационного суда по уголовным делам

Жумагулова Акана Маратовича

с освобождением от должности председателя суда города Астаны;

Кассационного суда по административным делам

Нажмиденова Берика Тулеутаевича.

2. Назначить на должность судьи:

Кассационного суда по гражданским делам

Аймурзинову Айнагуль Жумабаевну

с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;

Айтжанова Кайрата Рымтаевича

с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Алпысову Людмилу Салиховну

с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

Абдигалимова Саята Собетаевича

с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

Абдыкулову Ак-тоты Таласбаевну

с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Айкенову Алмагул Кайратовну

с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

Бакытжанову Амангул Арыстанбаевну

с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;

Бастаубаева Габита Балтабаевича

с освобождением от должности судьи Мангистауского областного суда;

Даненову Акмарал Алшынбаевну

с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

Даулеткалиеву Галию Манарбековну

с освобождением от должности судьи Западно-Казахстанского областного суда;

Есдаулетова Ахметжана Каршигаевича

с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;

Джаппарову Гульнар Сарсенбековну

с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Жумагулову Нуржамал Ауесхановну

с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;

Ибрагимову Майру Набиевну

с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

Исмагулову Карлыгаш Кенисовну

с освобождением от должности судьи Костанайского областного суда;

Исполову Раушан Адлгазыевну

с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Кененбаева Самата Советбековича

с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;

Кочубей Галину Алексеевну

с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

Кадырову Миру Таировну

с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

Каирбекова Амангельды Зикеновича;

Косанова Нурлыбека Оразбаевича

с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;

Майшибаева Чингиза Исаевича

с освобождением от должности судьи Военного суда Республики Казахстан;

Мамырбаеву Ляззат Бакытбековну

с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

Манакаеву Кымбат Сауловну

с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

Махметову Дану Джамбаевну

с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

Нусупову Шолпан Маратовну

с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны;

Нурабай Сауле Куанышевну

с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Ормаханова Нурлыбека Бостандыковича

с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;

Рамазанову Асем Касембаевну

с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Рустембекова Жомарта Кауасовича

с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда;

Тергемесову Гульнур Бекбулатовну

с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;

Тогумбетову Айгуль Омыртаевну

с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;

Токсанбаева Аянбека Бекежановича

с освобождением от должности судьи Туркестанского областного суда;

Тохтарбаеву Венеру Ергалиевну

с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

Тлеубаеву Айгуль Калиакпаровну

с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Хан Наталью Степановну

с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;

Черняховскую Марину Романовну

с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;

Кассационного суда по уголовным делам

Абдрахманову Гульжан Кадыловну

с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

Аубакирова Мурата Ескендировича

с освобождением от должности судьи Мангистауского областного суда;

Даулетову Гульмиру Бердешовну

с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;

Джиембаеву Нурилю Тойбазаровну

с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;

Ергалиеву Шынар Телеубековну

с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Есымову Алму Есымовну

с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Каркаду Инну Юрьевну

с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;

Калимукашеву Айгуль Демеуовну

с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;

Магзомову Алтыншаш Махмеденовну

с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;

Макулова Талгата Абдуллаевича

с освобождением от должности судьи Туркестанского областного суда;

Мусетова Кайыркелди Ахметовича

с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;

Мырзахметова Самата Мелдебековича

с освобождением от должности судьи суда города Шымкента;

Наримова Артура Зулхарнаевича

с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;

Унгарсынову Элеонору Макизовну

с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Омиртайулы Нурлана

с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;

Сатыбалдина Mираса Калиевича

с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;

Сералина Ерлика Азирхановича

с освобождением от должности судьи Костанайского областного суда;

Тухфатову Дину Нурбулатовну

с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;

Тлепова Азамата Сериковича

с освобождением от должности судьи Жамбылского областного суда;

Шмирову Зинаиду Галимжановну

с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;

Кассационного суда по административным делам

Айнакулову Розу Мухамедкеримовну

с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

Абдугалиева Дамира Абдугалиевича

с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам суда города Астаны;

Кудекову Лязат Сериковну

с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

Кабдрахманову Назым Мырзабековну

с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

Каирбаеву Лауру Еркиновну

с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам суда области Абай;

Касымова Максата Аманбековича

с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

Манабаеву Мараш Аманкельдыкызы

с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Манжуеву Шолпан Серикбековну

с освобождением от должности судьи суда области Абай;

Мухамедова Александра Юсуповича

с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

Назарову Алию Жалгасовну

с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;

Нуралиева Ерлана Мырзахановича

с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

Нуралыеву Найлю Елгельдиевну

с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Акмолинского областного суда;

Нурлыбаеву Динару Ничаевну

с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Жамбылского областного суда;

Оспанову Жанат Ануаровну

с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Кызылординского областного суда;

Тулеева Ербола Буратовича

с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Актюбинского областного суда;

Туганбаева Мурата Амангельдиевича

с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Карагандинского областного суда;

Шалаеву Наталью Алексеевну

с освобождением от должности судьи Северо-Казахстанского областного суда;

Едрисову Гульзию Мурзахановну

с освобождением от должности судьи Северо-Казахстанского областного суда.

3. Настоящий Указ вводится в действие с 1 июля 2025 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 28 июня 2025 года

Напомним, с 1 июля начнут действовать изменения в Указ Президента от 26 июня 2001 года № 643 «Об утверждении положений, предусмотренных Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей».