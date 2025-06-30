Что изменится в Казахстане с 1 июля

С 1 июля начнут действовать изменения в Указ Президента от 26 июня 2001 года № 643 «Об утверждении положений, предусмотренных Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей».

Обновлено Положение о Судебном жюри:

Жюри теперь состоит из 13 судей различных инстанций и двух представителей юридической общественности с правом совещательного голоса.

Дано определение «грубого нарушения законности» — это очевидное и существенное нарушение закона по причине недобросовестности или небрежности судьи.

Детализированы процедуры дисциплинарной ответственности судей, обновлены правила рассмотрения представлений, порядок проверок по обращениям граждан, юрлиц, СМИ и онлайн-платформ.

В новой редакции изложены нормы о снятии взысканий и порядке направления решений в суды.

Систему ваучерного финансирования детсадов внедрят с 1 июля в Алматы. В программе участвуют 988 дошкольных организаций: 196 — государственных, 792 — частных.

Минэнерго сохранит предельную цену оптовой реализации сжиженного газа на уровне 51 932 тенге за тонну с 1 июля по 31 декабря 2025 года.

С 1 июля восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем. Квота Казахстана составит 1,514 млн баррелей в сутки. Увеличения могут быть приостановлены при изменении рыночных условий.

Меняется определение «законные представители ребенка». К ним будут относиться родители, усыновители, опекуны, попечители, приемные и патронатные воспитатели, а также иные лица, которые по закону заботятся о ребенке.

С 1 июля начнут работу новые кассационные суды по уголовным, гражданским и административным делам. Штат в Астане составит 90 судей, которых назначит Президент.

С 1 июля вступят в силу новые принципы прикрепления к поликлиникам: семейный подход, территориальная доступность, свободный выбор медорганизации, равноправие медучреждений и доступность профилактики и лечения.

Уже завтра, 1 июля, начнут действовать новые правила микрокредитования и лизинга для сельских жителей и малых городов. В приоритете - сельхозпроекты, кооперативы и переработка продукции.

В Астане с 1 июля АО «Астана-Теплотранзит» начнет поставлять тепловую энергию потребителям по новому тарифу.

В Кокшетау с начала июля вводятся новые дифференцированные тарифы на воду:

до 3 кубометров - 123,65 тг/м³ (было 116,32);

отвод сточных вод - 120,74 тг/м³.

Вводится минимальный уровень цен (МУЦ) на 11 видов товаров: масло, мука, яйца, водка и другие. Отметим, что минимальный уровень цен применяется только для расчета НДС при импорте.