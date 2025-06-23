Оптовые цены на сжиженный газ планируют сохранить в Казахстане
Министерство энергетики подготовило проект приказа «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж», передает агентство Kazinform.
Минэнерго предлагает переутвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на текущем уровне 51 932 тенге за тонну на период с 1 июля 2025 по 31 декабря 2025 года.
Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 24 июня 2025 года.
Текущая цена действует с 1 февраля по 30 июня 2025 года, в соответствии с приказом МЭ от 29 января 2025 года № 46-н/қ. До этого цена составляла 45 158 тенге за тонну.
Ранее Министерство энергетики РК разъяснило, почему не реализуется проект по строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Карачаганак.