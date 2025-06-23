Оптовые цены на сжиженный газ планируют сохранить в Казахстане

Минэнерго предлагает переутвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на текущем уровне 51 932 тенге за тонну на период с 1 июля 2025 по 31 декабря 2025 года.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 24 июня 2025 года.

Текущая цена действует с 1 февраля по 30 июня 2025 года, в соответствии с приказом МЭ от 29 января 2025 года № 46-н/қ. До этого цена составляла 45 158 тенге за тонну.

Ранее Министерство энергетики РК разъяснило, почему не реализуется проект по строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Карачаганак.