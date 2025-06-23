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    09:10, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Оптовые цены на сжиженный газ планируют сохранить в Казахстане

    Министерство энергетики подготовило проект приказа «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж», передает агентство Kazinform.

    ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа»
    Фото: АЗРК

    Минэнерго предлагает переутвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на текущем уровне 51 932 тенге за тонну на период с 1 июля 2025 по 31 декабря 2025 года.

    Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 24 июня 2025 года.

    Текущая цена действует с 1 февраля по 30 июня 2025 года, в соответствии с приказом МЭ от 29 января 2025 года № 46-н/қ. До этого цена составляла 45 158 тенге за тонну.

    Ранее Министерство энергетики РК разъяснило, почему не реализуется проект по строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Карачаганак.

    Теги:
    Минэнерго РК Цены и тарифы Газ
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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