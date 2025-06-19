$1 млрд дополнительно требовали акционеры Карачаганака на строительство ГПЗ

— Развитие газового потенциала Карачаганакского месторождения и укрепление запаса товарного газа страны имеет стратегическое значение. В течение двух лет проходили основательные переговоры по проекту Карачаганакского газоперерабатывающего завода. Его проектная мощность планировалась в 4 миллиарда кубометров газа в год. Казахстан оказывал всестороннюю поддержку этому проекту. Но Казахстан признал неприемлемыми с экономической точки зрения условия, поставленные акционерами по итогам переговоров. В их числе было условие выплаты 1 миллиарда долларов США дополнительно к 100% расходов на строительство Карачаганакского газоперерабатывающего завода, — пишут специалисты Министерства.

Акционеры объяснили данное требование тем, что окупить затраты на строительство завода в течение 3–4 лет невозможно, поскольку срок действия соглашения о разделе продукции с Казахстаном истекает в 2033 году.

Судя по всему, акционеры Карачаганака, как отметили в Минэнерго, пытались использовать проект как рычаг давления в споре, который рассматривался независимым трибуналом.

— К тому же, со стороны акционеров было поставлено требование полностью прекратить проходящее сейчас в рамках независимого трибунала рассмотрение арбитражного дела. В связи с этим, переговоры по проекту Карачаганакского газоперерабатывающего завода, инициированные в рамках окончательного Соглашения о разделе продукции по Карачаганакскому проекту, в настоящее время завершены. Тем не менее, вопрос о газовом потенциале Карачаганакского месторождения все еще прорабатывается, — говорится в официальном ответе Минэнерго.

В настоящее время с учетом стратегической важности газопереработки на Карачаганаке, Казахстан рассматривает возможность реализации проекта с другими партнерами.

— Рассматриваются возможные варианты реализации проекта с привлечением альтернативных исполнителей, в том числе не исключая продвижение реализации ГПЗ через НК «КазМунайГаз», — сообщили в Минэнерго.

Судьба проекта окончательно не решена. В настоящее время продолжаются переговоры о возможной реализации строительства ГПЗ на Карачаганаке. Как сообщили в Министерстве, по итогам переговоров будет принято соответствующее решение о дальнейших планах его реализации.

Ранее сообщалось, что в случае, если строительство газоперерабатывающего завода будет отложено, Министерство энергетики готово к сценарию возможного ухудшения ситуации с переработкой газа и риском дефицита товарного газа на внутреннем рынке.