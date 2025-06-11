Будущее Карачаганакского ГПЗ: Минэнерго представило план «Б»

В случае, если строительство газоперерабатывающего завода будет отложено, Министерство энергетики готово к сценарию возможного ухудшения ситуации с переработкой газа и риском дефицита товарного газа на внутреннем рынке.

— В целях обеспечения энергетической безопасности и обеспечению стабильности в вопросах газообеспечения внутреннего рынка, Министерством совместно с АО «НК „КазМунайГаз“ и АО „НК „QazaqGaz“ утверждена Дорожная карта по строительству газоперерабатывающих заводов и освоению новых газовых месторождений, — сообщили в министерстве.

Согласно этим планам:

В Макатском районе Атырауской области уже ведется строительство нового газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров в год. Он будет работать на сырье Кашаганского месторождения.

До 2030 года в рамках дальнейшего освоения Кашагана планируется реализация еще одного проекта — завода с увеличенной мощностью до 2,5 млрд кубометров в год.

Оба этих проекта реализуются с привлечением катарского инвестора — компании UCC Holding.

Кроме того, в городе Жанаозене (Мангистауская область) строится новый КазГПЗ мощностью 900 млн кубометров в год. Базой для проекта стал старый Казахский газоперерабатывающий завод.

Комментируя возможное влияние остановки Оренбургского ГПЗ, в Министерстве отметили, что ежегодно с апреля по октябрь на заводе проводятся плановые ремонтные работы. В этот период прием карачаганакского газа может сокращаться на 10%–35%, что влияет на объемы переработки.

— Все ремонтные работы проводятся согласно утвержденному графику. Министерство принимает все необходимые меры по недопущению снижения приема карачаганакского газа, — подчеркивают в ведомстве.

С учетом стратегической важности газопереработки на Карачаганаке, Казахстан рассматривает возможность реализации проекта с другими партнерами.

— Рассматриваются возможные варианты реализации проекта с привлечением альтернативных исполнителей, в том числе не исключая продвижение реализации ГПЗ через НК «КазМунайГаз», — сообщили в Минэнерго.

Судьба проекта окончательно не решена. В настоящее время продолжаются переговоры о возможной реализации строительства ГПЗ на Карачаганаке. Как сообщили в Министерстве, по итогам переговоров будет принято соответствующее решение о дальнейших планах его реализации.