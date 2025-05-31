Восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти в июле

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман ранее объявили о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года.

- Учитывая стабильные перспективы глобальной экономики и благоприятную рыночную конъюнктуру, о чём свидетельствуют низкие уровни запасов нефти, и в соответствии с решением от 5 декабря 2024 года о постепенном и гибком возвращении добровольно сокращённых объёмов добычи на 2,2 млн баррелей в сутки, начиная с 1 апреля 2025 года, восемь стран примут корректировку добычи на уровне 411 тыс. баррелей в сутки в июле 2025 года по сравнению с уровнем производства в июне 2025 года, - говорится на официальном сайте ОПЕК+.

Квота в июле для Казахстана составит 1 514 млн баррелей в сутки, для России 9 240 млн баррелей. У Саудовский Аравии — 9 534 млн баррелей, Ирака — 4 122 млн, ОАЭ — 3 169 млн, Кувейта — 2 488 млн, Алжира — 936 тыс. и Омана — 782 тыс.

Увеличения могут быть приостановлены или отменены в зависимости от изменения рыночных условий. Такая гибкость позволит странам продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка.

- Данная мера создаёт возможность для стран-участниц ускорить выполнение обязательств по компенсации. Все восемь стран вновь подтвердили свою коллективную приверженность полному соблюдению Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные сокращения, мониторинг которых был поручен Совместному министерскому комитету по мониторингу (JMMC) на его 53-м заседании 3 апреля 2024 года, - добавили в ОПЕК+.

Кроме того, страны подтвердили намерение полностью компенсировать объёмы перепроизводства с января 2024 года. Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для анализа рыночной ситуации, соблюдения договорённостей и графика компенсаций. Следующее совещание запланировано на 6 июля 2025 года, на котором будет принято решение по уровням добычи на август.

Ранее мы писали, какие страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти.