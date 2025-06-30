Систему ваучерного финансирования детсадов внедрят с 1 июля в Алматы
С 1 июля родители смогут получать ваучеры на оплату дошкольного образования. В Алматы в программе участвуют 988 дошкольных организаций: 196 — государственных, 792 — частных, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в акимате города, запуск системы осуществляется в рамках пилотного проекта, утвержденного Министерством просвещения. Новая система позволит родителям выбирать и оплачивать услуги как государственных, так и частных детских садов. Выбор учреждения будет зависеть от наличия свободных мест. Оформление ваучеров будет доступно на портале: https://balabaqsha.snation.kz/
Цели программы:
- Повышение доступности дошкольного образования для всех слоёв населения;
- Поддержка родительского выбора и повышение гибкости образовательных услуг;
- Развитие частного сектора в сфере дошкольного образования;
- Повышение качества услуг через здоровую конкуренцию и прозрачность финансирования.
Как это работает:
- Родители подают электронную заявку на портале: https://balabaqsha.snation.kz/;
- После одобрения заявка превращается в ваучер, покрывающий часть стоимости пребывания ребенка;
- Финансирование направляется непосредственно в выбранную организацию после подтверждения посещения ребенком учреждения;
- Частные детские сады, участвующие в программе, должны соответствовать установленным стандартам качества.
Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на официальном портале и подать заявку на получение ваучера.
Ранее в Министерстве просвещения разъяснили, как будут комплектоваться группы в дошкольных организациях в 2025-2026 учебном году.
Также с 1 июля в двух регионах Казахстана стартует пилотный проект по объединению трёх направлений государственного заказа — образования, спорта и творчества.