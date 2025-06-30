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    20:04, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    Систему ваучерного финансирования детсадов внедрят с 1 июля в Алматы

    С 1 июля родители смогут получать ваучеры на оплату дошкольного образования. В Алматы в программе участвуют 988 дошкольных организаций: 196 — государственных, 792 — частных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    детсад
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Как сообщили в акимате города, запуск системы осуществляется в рамках пилотного проекта, утвержденного Министерством просвещения. Новая система позволит родителям выбирать и оплачивать услуги как государственных, так и частных детских садов. Выбор учреждения будет зависеть от наличия свободных мест. Оформление ваучеров будет доступно на портале: https://balabaqsha.snation.kz/

    Цели программы:

    • Повышение доступности дошкольного образования для всех слоёв населения;
    • Поддержка родительского выбора и повышение гибкости образовательных услуг;
    • Развитие частного сектора в сфере дошкольного образования;
    • Повышение качества услуг через здоровую конкуренцию и прозрачность финансирования.

    Как это работает:

    1. ⁠Родители подают электронную заявку на портале: https://balabaqsha.snation.kz/;
    2. После одобрения заявка превращается в ваучер, покрывающий часть стоимости пребывания ребенка;
    3. Финансирование направляется непосредственно в выбранную организацию после подтверждения посещения ребенком учреждения;
    4. Частные детские сады, участвующие в программе, должны соответствовать установленным стандартам качества.

    Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на официальном портале и подать заявку на получение ваучера.

    Ранее в Министерстве просвещения разъяснили, как будут комплектоваться группы в дошкольных организациях в 2025-2026 учебном году.

    Также с 1 июля в двух регионах Казахстана стартует пилотный проект по объединению трёх направлений государственного заказа — образования, спорта и творчества. 

    Теги:
    Детсады Дети Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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