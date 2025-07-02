Пять тысяч домбристов установили новый рекорд Казахстана
В области Жетысу прошло самое масштабное музыкальное событие года. Пять тысяч исполнителей одновременно сыграли на домбре и установили новый рекорд Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал Jibek Joly.
В рамках акции «Үкілі домбыра» звучали кюи Бактыбая и «Ерке сылқым» Абдимомына Желдібаева. В акции приняли участие как профессионалы, так и любители со всей области, от детей до пенсионеров.
В течение недели в регионе пройдут праздничные мероприятия — выставки, концерты и творческие вечера, посвященные казахскому искусству. А национальный день домбры страна отметит 7 июля.
— Впервые подобное мероприятие было в Атырау, где собралось 1037 человек. Затем в Уральске 1700, позже в Астане, Туркестане и Рудном свыше трех тысяч участников. А сегодня в Талдыкоргане зафиксировано самое масштабное исполнение. Мы признаем это национальным рекордом и включим его в следующий выпуск Книги рекордов Казахстана, — рассказал Бахытжан Тастулеков, официальный представитель Книги рекордов Казахстана.