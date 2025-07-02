Пять тысяч домбристов установили новый рекорд Казахстана

В рамках акции «Үкілі домбыра» звучали кюи Бактыбая и «Ерке сылқым» Абдимомына Желдібаева. В акции приняли участие как профессионалы, так и любители со всей области, от детей до пенсионеров.

В течение недели в регионе пройдут праздничные мероприятия — выставки, концерты и творческие вечера, посвященные казахскому искусству. А национальный день домбры страна отметит 7 июля.