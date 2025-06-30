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    11:47, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Мажилисмен подаст в Генпрокуратуру четыре заявления по фактам хищения бюджетных средств

    Депутат Мажилиса Парламента РК Базарбек Бакытжан сообщил о подготовке ряда заявлений в Генеральную прокуратуру по итогам проверок в ключевых отраслях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ҚР Бас прокуратурасы
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    По словам депутата, обращения касаются четырех направлений: результатов аудита фармацевтической отрасли, включая деятельность ТОО «СК-Фармация» и крупных фармкомпаний; хищений средств в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС); вопросов распределения субсидий в сельском хозяйстве; а также отчета Правительства, одобренного 27 июня.

    — Сейчас я готовлю заявление в Генеральную прокуратуру по итогам аудита Высшей аудиторской палаты в фармацевтической сфере. Также готовится заявление по субъектам, которые похитили денежные средства по ОСМС. Отдельно — по субсидиям в сельском хозяйстве и по отчету Правительства. Всего четыре заявления, — сообщил Базарбек Бакытжан в кулуарах Правительства.

    Он подчеркнул, что намерен довести эти инициативы до логического завершения в рамках пятой сессии Парламента.

    — Мы будем добиваться возбуждения уголовных дел, проведения расследований, разоблачений и арестов. Работу с Генеральной прокуратурой продолжим до конца, — отметил Базарбек Бакытжан.

    По его информации, официальное обращение будет подано в конце июля. Кроме того, депутат намерен опубликовать тексты заявлений в социальных сетях — Facebook, Instagram и TikTok — чтобы общественность была осведомлена о ходе разбирательств.

    Ранее депутат предложил доверять искусственному интеллекту больше, чем человеку.

    Как сообщалось, председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов представил итоги госаудита системы лекарственного обеспечения.

     

     

    Теги:
    Генпрокуратура Парламент Высшая аудиторская палата РК Аудит Мажилис
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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