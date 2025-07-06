12 казахстанских боксёров выступят в финале Кубка мира по боксу в Астане

В дневной сессии, которая начнётся в 14:00, на ринг выйдут:

Назым Кызайбай (48 кг) — против Минакши Минакши (Meenakshi, Индия),

Махмуд Сабырхан (55 кг) — против Руи Ямагучи (Rui Yamaguchi, Япония),

Нурбек Оралбай (80 кг) — против Ёжерлина Сесара (Yojerlin César, Франция),

Бекзат Нурдаулетов (85 кг) — против Джугну Джугну (Jugnoo, Индия),

Виктория Графеева (60 кг) — против Ребеки Де Лима Сантос (Rebeca De Lima Santos, Бразилия),

Наталья Богданова (70 кг) — против Лекайши Перголити (Lekaysha Pergoliti, Австралия),

Санжар Ташкенбай (50 кг) — против Джея Брайана Барикуатро (Jay Brian Baricuatro, Филиппины).

Во второй части финалов, в вечерней сессии с 19:00, пройдут поединки:

Алуа Балкибекова (50 кг) — с Пихлой Кайво Оджа (Pihla Kaivo Ojja, Финляндия),

Надежда Рябец (75 кг) — с Суннивой Хофстад (Sunniva Hofstad, Норвегия),

Елдана Талипова (свыше 80 кг) — с Нупур Нупур (Nupur, Индия),

Сабыржан Аккалыков (75 кг) — с Рами Киюаном (Rami Kiuan, Болгария),

Айбек Оралбай (свыше 90 кг) — с Никитой Путиловым (Nikita Putilov, Германия).

Ожидается, что за финальными боями будет наблюдать Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Этап Кубка мира стартовал 30 июня и проводится под эгидой международной организации World Boxing, созданной ведущими боксёрскими державами мира. Турнир в Астане стал частью новой системы Кубка мира по боксу. По формату соревнования включают серию международных этапов в разных странах. Суперфинал состоится осенью в Индии.

Победа на этапе даёт спортсменам не только престижную медаль, но и рейтинговые очки, позволяющие укрепить позиции в общей таблице Кубка мира и получить право на участие в суперфинале.

Финалы в Астане проходят при высоком зрительском интересе. Все поединки транслируются в прямом эфире телеканала Qazsport.



