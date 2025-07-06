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    08:45, 06 Июль 2025 | GMT +5

    12 казахстанских боксёров выступят в финале Кубка мира по боксу в Астане

    Сегодня, 6 июля, в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоятся финальные поединки этапа World Boxing Cup. В решающих боях за золотые медали примут участие 12 представителей Казахстана — 6 мужчин и 6 женщин, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Айбек Оралбай
    Фото: olympic.kz

    В дневной сессии, которая начнётся в 14:00, на ринг выйдут:

    • Назым Кызайбай (48 кг) — против Минакши Минакши (Meenakshi, Индия),
    • Махмуд Сабырхан (55 кг) — против Руи Ямагучи (Rui Yamaguchi, Япония), 
    • Нурбек Оралбай (80 кг) — против Ёжерлина Сесара (Yojerlin César, Франция),
    • Бекзат Нурдаулетов (85 кг) — против Джугну Джугну (Jugnoo, Индия),
    • Виктория Графеева (60 кг) — против Ребеки Де Лима Сантос (Rebeca De Lima Santos, Бразилия),
    • Наталья Богданова (70 кг) — против Лекайши Перголити (Lekaysha Pergoliti, Австралия),
    • Санжар Ташкенбай (50 кг) — против Джея Брайана Барикуатро (Jay Brian Baricuatro, Филиппины).

    Во второй части финалов, в вечерней сессии с 19:00, пройдут поединки:

    • Алуа Балкибекова (50 кг) — с Пихлой Кайво Оджа (Pihla Kaivo Ojja, Финляндия),
    • Надежда Рябец (75 кг) — с Суннивой Хофстад (Sunniva Hofstad, Норвегия),
    • Елдана Талипова (свыше 80 кг) — с Нупур Нупур (Nupur, Индия),
    • Сабыржан Аккалыков (75 кг) — с Рами Киюаном (Rami Kiuan, Болгария),
    • Айбек Оралбай (свыше 90 кг) — с Никитой Путиловым (Nikita Putilov, Германия).

    Ожидается, что за финальными боями будет наблюдать Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

    Этап Кубка мира стартовал 30 июня и проводится под эгидой международной организации World Boxing, созданной ведущими боксёрскими державами мира. Турнир в Астане стал частью новой системы Кубка мира по боксу. По формату соревнования включают серию международных этапов в разных странах. Суперфинал состоится осенью в Индии.

    Победа на этапе даёт спортсменам не только престижную медаль, но и рейтинговые очки, позволяющие укрепить позиции в общей таблице Кубка мира и получить право на участие в суперфинале.

    Финалы в Астане проходят при высоком зрительском интересе. Все поединки транслируются в прямом эфире телеканала Qazsport.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
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