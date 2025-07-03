Какими культурными элементами украсили штаб-квартиру СВМДА в Астане

Азербайджан оформил гостевую комнату в национальном стиле.

Фото: Борт №1

Таджикистан подарил художественные ворота с традиционной резьбой.

Фото: Борт №1

Узбекистан – резную деревянную беседку.

Фото: Борт №1

Кыргызстан – юрту.

КНР – трехмерную инсталляцию логотипа СВМДА и 114 солнечных панелей.

Турция – изразцовое керамическое панно «Вневременная память Стамбула».

Фото: Борт №1

Корея – бронзовую статую Бодхисаттвы.

Фото: Борт №1

Индия – бронзовую статую Натараджа.

Фото: Борт №1

Напомним, сегодня Президент Казахстана принял участие в торжественной церемонии открытия штаб-квартиры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которая состоялась в Астане.