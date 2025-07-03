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    18:48, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Какими культурными элементами украсили штаб-квартиру СВМДА в Астане

    Государства-члены СВМДА поддержали инициативу по наполнению новой штаб-квартиры художественными и культурными элементами, отражающими богатство традиций и уникальность азиатского континента, передает агентство Kazinform со ссылкой на канал Борт №1.

    Какими культурными элементами украсили штаб-квартиру СВМДА в Астане
    Фото: Борт №1

    Азербайджан оформил гостевую комнату в национальном стиле.

    Какими культурными элементами украсили штаб-квартиру СВМДА в Астане
    Фото: Борт №1

    Таджикистан подарил художественные ворота с традиционной резьбой.

    Какими культурными элементами украсили штаб-квартиру СВМДА в Астане
    Фото: Борт №1

    Узбекистан – резную деревянную беседку.

    Какими культурными элементами украсили штаб-квартиру СВМДА в Астане
    Фото: Борт №1

    Кыргызстан – юрту.

    КНР – трехмерную инсталляцию логотипа СВМДА и 114 солнечных панелей.

    Турция – изразцовое керамическое панно «Вневременная память Стамбула».

    Какими культурными элементами украсили штаб-квартиру СВМДА в Астане
    Фото: Борт №1

    Корея – бронзовую статую Бодхисаттвы.

    Какими культурными элементами украсили штаб-квартиру СВМДА в Астане
    Фото: Борт №1

    Индия – бронзовую статую Натараджа.

    Какими культурными элементами украсили штаб-квартиру СВМДА в Астане
    Фото: Борт №1

    Напомним, сегодня Президент Казахстана принял участие в торжественной церемонии открытия штаб-квартиры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которая состоялась в Астане.

    Теги:
    СВМДА
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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