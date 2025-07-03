Какими культурными элементами украсили штаб-квартиру СВМДА в Астане
Государства-члены СВМДА поддержали инициативу по наполнению новой штаб-квартиры художественными и культурными элементами, отражающими богатство традиций и уникальность азиатского континента, передает агентство Kazinform со ссылкой на канал Борт №1.
Азербайджан оформил гостевую комнату в национальном стиле.
Таджикистан подарил художественные ворота с традиционной резьбой.
Узбекистан – резную деревянную беседку.
Кыргызстан – юрту.
КНР – трехмерную инсталляцию логотипа СВМДА и 114 солнечных панелей.
Турция – изразцовое керамическое панно «Вневременная память Стамбула».
Корея – бронзовую статую Бодхисаттвы.
Индия – бронзовую статую Натараджа.
Напомним, сегодня Президент Казахстана принял участие в торжественной церемонии открытия штаб-квартиры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которая состоялась в Астане.