Антикор уже показывал результат в системе КНБ — депутат Мажилиса

По словам мажилисмена, ранее Антикоррупционная служба уже функционировала в системе Комитета национальной безопасности и демонстрировала положительные результаты. Однако со временем функции стали дублироваться, что, по его мнению, стало ошибочным шагом.

— Сейчас предпринимаются важные меры. Думаю, это произошло непосредственно с подачи Главы государства. Мы помним, что после распада Советского Союза коррупция приобрела угрожающие масштабы. Тогда было создано специальное управление «С» по борьбе с коррупционными правонарушениями среди представителей власти. Возможно, сейчас реализуется аналогичный подход, — отметил К. Авершин.

Он подчеркнул, что ключевая задача — не усиление отдельных ведомств, а достижение конкретного результата: снижение коррупционных рисков и устранение системных нарушений.

— Когда задача формулируется как «усилить ведомство» и туда просто перебрасываются ресурсы — это не дает эффекта. Цель должна быть четкой — борьба с коррупцией, снижение ее проявлений, — сказал он.

Депутат также выразил уверенность, что взаимодействие КНБ и Антикоррупционной службы в текущем формате даст синергетический эффект и реальные результаты.

По его словам, коррупция имеет многослойное проникновение — в систему, в социум, в менталитет. И бороться с ней нужно на всех уровнях, невзирая на авторитеты.

Ранее стало известно, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил меры по совершенствованию системы государственного управления, присоединив Антикор к КНБ.