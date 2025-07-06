14:52, 06 Июль 2025 | GMT +5
Бекзат Нурдаулетов нокаутировал соперника в финале Кубка мира в Астане
Казахстанский боксёр Бекзат Нурдаулетов завоевал золотую медаль Кубка мира по боксу, который проходит в Астане. Об этом передаёт корреспондент агентства Kazinform.
В финале весовой категории 85 кг он одержал победу над индийским спортсменом Джугну Джугну. Уже в первом раунде Бекзат Нурдаулетов отправил соперника в нокаут, но тот поднялся и продолжил бой. Остальные два раунда Нурдаулетов не сбавлял темп атаковал и доминировал. Итоговый счёт 5:0.
На пути к финалу Бекзат продемонстрировал стабильную форму и уверенную тактику, а в решающем бою подтвердил статус одного из лидеров казахстанской сборной.