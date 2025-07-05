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    16:42, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Бекзат Нурдаулетов вышел в финал Кубка мира, отправив соперника в нокдаун

    Еще один боксер национальной сборной попал в финал Кубка мира, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бекзат Нурдаулетов вышел в финал Кубка мира, отправив соперника в нокдаун
    Фото: t.me/kfbmedia

    В полуфинале в весовой категории 85 кг представитель Казахстана Бекзат Нурдаулетов встретился с представителем Турции Саметом Ерсоем. Все три раунда казахстанец доминировал и вёл по очкам, контролируя центр ринга и ведя бой на своих условиях.

    Ключевым моментом стал третий раунд, в котором наш соотечественник Бекзат Нурдаулетов отправил соперника в нокдаун. Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

    Как сообщалось, в предыдущем бою Бекзат Нурдаулетов одолел австралийского боксёра.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Видео Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
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