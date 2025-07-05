16:42, 05 Июль 2025 | GMT +5
Бекзат Нурдаулетов вышел в финал Кубка мира, отправив соперника в нокдаун
Еще один боксер национальной сборной попал в финал Кубка мира, передает корреспондент агентства Kazinform.
В полуфинале в весовой категории 85 кг представитель Казахстана Бекзат Нурдаулетов встретился с представителем Турции Саметом Ерсоем. Все три раунда казахстанец доминировал и вёл по очкам, контролируя центр ринга и ведя бой на своих условиях.
Ключевым моментом стал третий раунд, в котором наш соотечественник Бекзат Нурдаулетов отправил соперника в нокдаун. Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей.
Как сообщалось, в предыдущем бою Бекзат Нурдаулетов одолел австралийского боксёра.