Бекзат Нурдаулетов вышел в финал Кубка мира, отправив соперника в нокдаун

В полуфинале в весовой категории 85 кг представитель Казахстана Бекзат Нурдаулетов встретился с представителем Турции Саметом Ерсоем. Все три раунда казахстанец доминировал и вёл по очкам, контролируя центр ринга и ведя бой на своих условиях.

Ключевым моментом стал третий раунд, в котором наш соотечественник Бекзат Нурдаулетов отправил соперника в нокдаун. Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Как сообщалось, в предыдущем бою Бекзат Нурдаулетов одолел австралийского боксёра.





