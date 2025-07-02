Бекзат Нурдаулетов открыл победный путь на домашнем Кубке мира по боксу

Бой прошёл в весовой категории до 86 кг. Казахстанский спортсмен выиграл единогласным решением судей. 5:0

Несмотря на счёт, поединок выдался непростым: австралиец показал хорошую технику, активно сопротивлялся, шёл в атаку и даже прижал Б. Нурдаулетова к канатам в одном из эпизодов.

Тем не менее, Бекзат уверенно контролировал большую часть боя и заслуженно прошёл в следующий раунд.

Ранее сообщалось, что казахстанская боксёрша Алуа Балкибекова, действующая чемпионка мира, взяла верх над представительницей США Дженифер Лозано в весовой категории до 50 килограммов в рамках этапа Кубка мира в Астане.

Напомним, этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.