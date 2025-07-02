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    17:19, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Бекзат Нурдаулетов открыл победный путь на домашнем Кубке мира по боксу

    Казахстанец Бекзат Нурдаулетов одержал победу над Лачланом Лоусоном из Австралии на этапе Кубка мира по боксу в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Бекзат Нурдаулетов
    Фото: НОК РК

    Бой прошёл в весовой категории до 86 кг. Казахстанский спортсмен выиграл единогласным решением судей. 5:0

    Несмотря на счёт, поединок выдался непростым: австралиец показал хорошую технику, активно сопротивлялся, шёл в атаку и даже прижал Б. Нурдаулетова к канатам в одном из эпизодов.

    Тем не менее, Бекзат уверенно контролировал большую часть боя и заслуженно прошёл в следующий раунд.

    Ранее сообщалось, что казахстанская боксёрша Алуа Балкибекова, действующая чемпионка мира, взяла верх над представительницей США Дженифер Лозано в весовой категории до 50 килограммов в рамках этапа Кубка мира в Астане.

    Напомним, этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Видео Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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