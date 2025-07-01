Приговор вынесли по делу о передаче новорождённых в Караганде

Судья Специализированного межрайонного суда Дулат Бурабаев вынес приговор по резонансному делу о дарении младенцев.

Дело рассматривалось по статье 135 ст. часть 2, пункт 1.

Сторона обвинения утверждала, что «усыновления» сопровождались денежным вознаграждением, а помогала в оформлении одна из медсестёр роддома. Но так как доказательств передачи денег не было, дело переквалифицировали с «торговли» на «незаконное дарение несовершеннолетних.

По версии следствия женщина дважды отдала своих детей — девочку в 2022 году и мальчика в 2023-м — сразу после родов. В свидетельстве о рождении указывался будущий приёмный отец, после чего его супруга оформляла официальное усыновление.

Представитель гособвинения потребовал от 8 до 9 лет заключения для всех фигурантов.

Однако обвиняемые своей вины не признали. Биологическая мать настаивает: никакой корысти не было, она лишь хотела, чтобы её дети выросли в любящих семьях, а не в детском доме.

В последнем слове «приёмные» родители малышей попросили судью оставить детей с ними, так как они дарят им только тепло и любовь, и дети их воспринимают как родных.

Учитывая все обстоятельства, суд вынес следующий вердикт:

Две супружеские пары получили по 8 лет условного срока. Биологическая мать детей получила 5 лет лишения свободы, а медсестра родильного дома приговорена на 8 лет тюрьмы средней безопасности. Последние двое были задержаны прямо в зале суда.

Судьбу всех детей, включая остальных детей биологической матери, должны решить органы опеки в течении месяца.