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    19:51, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Приговор вынесли по делу о передаче новорождённых в Караганде

    В Караганде завершился резонансный судебный процесс, связанный с незаконной передачей новорождённых от матери бездетным семьям. Двоих обвиняемых задержали прямо в зале суда, еще четверо фигурантов получили условное наказание, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новорожденный, ребенок, младенец
    Фото: freepik.com

    Судья Специализированного межрайонного суда Дулат Бурабаев вынес приговор по резонансному делу о дарении младенцев.

    Дело рассматривалось по статье 135 ст. часть 2, пункт 1.

    Сторона обвинения утверждала, что «усыновления» сопровождались денежным вознаграждением, а помогала в оформлении одна из медсестёр роддома. Но так как доказательств передачи денег не было, дело переквалифицировали с «торговли» на «незаконное дарение несовершеннолетних.

    По версии следствия женщина дважды отдала своих детей — девочку в 2022 году и мальчика в 2023-м — сразу после родов. В свидетельстве о рождении указывался будущий приёмный отец, после чего его супруга оформляла официальное усыновление.

    Представитель гособвинения потребовал от 8 до 9 лет заключения для всех фигурантов.

    Однако обвиняемые своей вины не признали. Биологическая мать настаивает: никакой корысти не было, она лишь хотела, чтобы её дети выросли в любящих семьях, а не в детском доме.

    В последнем слове «приёмные» родители малышей попросили судью оставить детей с ними, так как они дарят им только тепло и любовь, и дети их воспринимают как родных.

    Учитывая все обстоятельства, суд вынес следующий вердикт:

    Две супружеские пары получили по 8 лет условного срока. Биологическая мать детей получила 5 лет лишения свободы, а медсестра родильного дома приговорена на 8 лет тюрьмы средней безопасности. Последние двое были задержаны прямо в зале суда.

    Судьбу всех детей, включая остальных детей биологической матери, должны решить органы опеки в течении месяца.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Криминал Карагандинская область Караганда Суды
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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