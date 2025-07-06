День домбры: более 200 жамбылских учеников исполнили кюй «Ерке сылқым»

По информаци акимата Жамбылской области, в праздничном мероприятии приняли участие аким области Ербол Карашукеев, представители Совета ветеранов, творческой интеллигенции, политических партий, а также ценители искусства.

Более двух сотен школьников одновременно исполнили «Ерке сылқым», и именно это мощное звучание великого кюя открыло вечер, задав тон всему мероприятию.

Фото: акимат Жамбылской области

Ербол Карашукеев, поздравляя жителей с праздником, отметил, что День домбры — не только праздник, но и символ преемственности и культурной связи времен.

— Домбра — духовный символ казахского народа, священное наследие, передаваемое из поколения в поколение. Этот уникальный инструмент стал голосом Великой степи, объединяя людей вокруг искусства, мира и гармонии. В казахской традиции домбра занимала почётное место, а кюйши пользовались особым уважением. Звук домбры вдохновлял поэтов и придавал силы воинам. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев высоко оценил растущий интерес молодёжи к домбре, подчеркнув, что это положительная и важная тенденция. Он поблагодарил тех, кто популяризирует казахскую домбру на мировой арене. Мы должны бережно хранить это культурное богатство и передавать его будущим поколениям, — отметил аким области.

В рамках масштабного праздничного мероприятия прозвучали известные произведения Абдимомына Желдибаева — заслуженного деятеля Казахстана, кавалера орденов «Парасат», «Құрмет», «Достық», а также кюи других известных композиторов.

Также в этот день была презентован аудиосборник новых произведений под названием «Әулиеата әуендері».

В Таразе и районах области продолжается серия мероприятий, приуроченных ко Дню домбры.

Фото: акимат Жамбылской области

Национальный день домбры отмечают сегодня в Казахстане. 13 июня 2018 года был учрежден Национальный день домбры. Было решено отмечать этот праздник каждый год в первое воскресенье июля.

В рамках программы «Рухани жаңғыру» домбра стала символом популяризации национальной культуры в мире. По решению ЮНЕСКО этот древний музыкальный инструмент и кюи были внесены в список нематериального наследия человечества.