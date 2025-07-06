РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:02, 06 Июль 2025 | GMT +5

    День домбры: более 200 жамбылских учеников исполнили кюй «Ерке сылқым»

    В Жамбылской области в рамках празднования Дня домбры состоялся вечер «Саз серісі – Әбдімомын», посвящённый творчеству кюйши-композитора Абдимомына Желдибаева. Об этом передает агентство Kazinform.

    день домбры
    Фото: акимат Жамбылской области

    По информаци акимата Жамбылской области, в праздничном мероприятии приняли участие аким области Ербол Карашукеев, представители Совета ветеранов, творческой интеллигенции, политических партий, а также ценители искусства.

    Более двух сотен школьников одновременно исполнили «Ерке сылқым», и именно это мощное звучание великого кюя открыло вечер, задав тон всему мероприятию.

    Более 200 жамбылских учеников исполнили кюй «Ерке сылқым»
    Фото: акимат Жамбылской области

    Ербол Карашукеев, поздравляя жителей с праздником, отметил, что День домбры — не только праздник, но и символ преемственности и культурной связи времен.

    — Домбра — духовный символ казахского народа, священное наследие, передаваемое из поколения в поколение. Этот уникальный инструмент стал голосом Великой степи, объединяя людей вокруг искусства, мира и гармонии. В казахской традиции домбра занимала почётное место, а кюйши пользовались особым уважением. Звук домбры вдохновлял поэтов и придавал силы воинам. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев высоко оценил растущий интерес молодёжи к домбре, подчеркнув, что это положительная и важная тенденция. Он поблагодарил тех, кто популяризирует казахскую домбру на мировой арене. Мы должны бережно хранить это культурное богатство и передавать его будущим поколениям, — отметил аким области.

    В рамках масштабного праздничного мероприятия прозвучали известные произведения Абдимомына Желдибаева — заслуженного деятеля Казахстана, кавалера орденов «Парасат», «Құрмет», «Достық», а также кюи других известных композиторов.

    Также в этот день была презентован аудиосборник новых произведений под названием «Әулиеата әуендері».

    В Таразе и районах области продолжается серия мероприятий, приуроченных ко Дню домбры.

    день домбры
    Фото: акимат Жамбылской области

    Национальный день домбры отмечают сегодня в Казахстане. 13 июня 2018 года был учрежден Национальный день домбры. Было решено отмечать этот праздник каждый год в первое воскресенье июля.

    В рамках программы «Рухани жаңғыру» домбра стала символом популяризации национальной культуры в мире. По решению ЮНЕСКО этот древний музыкальный инструмент и кюи были внесены в список нематериального наследия человечества.

    Теги:
    День домбры Регионы Казахстана Дети Регионы Жамбылская область Видео Общество Национальные традиции
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Сейчас читают