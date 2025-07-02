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    11:10, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Первый осужденный по амнистии освободился в Казахстане

    В Костанайской области первый осуждённый, подпавший под амнистию в честь 30-летия Конституции Республики Казахстан, вышел на свободу. Мужчина отбывал наказание за кражу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    наручники
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как уточнили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, он был ранее не судим. Дома его ждут супруга и трое детей.

    Всего, в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона отбывают наказание около 2000 человек. Согласно Закону об амнистии, принятому в связи с юбилеем Основного закона страны, освобождению подлежат 300 человек. Сегодня первые из них покинули стены исправительных учреждений.

    – Важно, чтобы общество с пониманием отнеслось к этим людям. Совместными усилиями мы можем создать условия для их успешной ресоциализации и предотвращения повторных правонарушений, – подчёркивают в ведомстве.

    Ранее стало известно, что в Костанайской области стартовал проект по лечению от алкоголизма осужденных. 

    Теги:
    Пенитенциарная система Осужденные Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Общество
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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