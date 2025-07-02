Первый осужденный по амнистии освободился в Казахстане

Как уточнили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, он был ранее не судим. Дома его ждут супруга и трое детей.

Всего, в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона отбывают наказание около 2000 человек. Согласно Закону об амнистии, принятому в связи с юбилеем Основного закона страны, освобождению подлежат 300 человек. Сегодня первые из них покинули стены исправительных учреждений.

– Важно, чтобы общество с пониманием отнеслось к этим людям. Совместными усилиями мы можем создать условия для их успешной ресоциализации и предотвращения повторных правонарушений, – подчёркивают в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Костанайской области стартовал проект по лечению от алкоголизма осужденных.



