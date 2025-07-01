В Казахстане впервые запускают проект для лечения осужденных от алкоголизма

Как пояснили в департаменте уголовно-исполнительной системы Костанайской области, в учреждении уголовно-исполнительной системы № 38 города Костаная стартовал уникальный для Казахстана проект «Дорога в новую жизнь». Он направлен на помощь осужденным, готовящимся к освобождению. В частности — в лечении алкогольной зависимости.

— В рамках этого был заключен меморандум с Костанайским областным центром психического здоровья управления здравоохранения Костанайской области. Цель проекта — поддержать осужденных в период подготовки к выходу на свободу, облегчить процесс адаптации к жизни в обществе и снизить риск повторных правонарушений. Стоит отметить, что участие в проекте осужденные принимают добровольно, — рассказали в пресс-службе ДУИС.

Проект уже начал приносить первые результаты: несколько осужденных добровольно обратились за помощью и прошли лечение от зависимости.

Как отмечают организаторы, проект «Дорога в новую жизнь» станет инструментом ресоциализации, объединяя усилия государственных структур и гражданского общества в поддержке тех, кто стремится начать все с чистого листа.

Ранее сообщалось, что порядка 12 тысяч осужденных трудоустроено в Казахстане.