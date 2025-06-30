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    15:40, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Долевое строительств и дороги: Глава государства одобрил изменения в законодательстве

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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    Фото: Акорда

    Законом внесены поправки в Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный и Социальный кодексы, а также 14 законов.

    Первый блок поправок направлен на обеспечение законности и прозрачности процессов долевого строительства, защиту прав и законных интересов дольщиков.

    Вторым блоком поправок предусмотрено масштабирование пилотного проекта по инватакси.

    В объем покрытия портала социальных услуг включена услуга по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси, что позволит им вызывать транспорт с учетом своих специфических потребностей, обеспечивая таким образом свободу передвижения

    Третий блок поправок направлен на повышение качества автомобильных дорог общего пользования.

    В целях цифровизации дорожной отрасли в Законе «Об автомобильных дорогах» внедрена правовая основа для функционирования единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут центр поддержки дольщиков и обновят систему учета долевого строительства. 

    Теги:
    Дороги Акорда Президент Долевое строительство
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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