Долевое строительств и дороги: Глава государства одобрил изменения в законодательстве

Законом внесены поправки в Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный и Социальный кодексы, а также 14 законов.

Первый блок поправок направлен на обеспечение законности и прозрачности процессов долевого строительства, защиту прав и законных интересов дольщиков.

Вторым блоком поправок предусмотрено масштабирование пилотного проекта по инватакси.

В объем покрытия портала социальных услуг включена услуга по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси, что позволит им вызывать транспорт с учетом своих специфических потребностей, обеспечивая таким образом свободу передвижения

Третий блок поправок направлен на повышение качества автомобильных дорог общего пользования.

В целях цифровизации дорожной отрасли в Законе «Об автомобильных дорогах» внедрена правовая основа для функционирования единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий.

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут центр поддержки дольщиков и обновят систему учета долевого строительства.