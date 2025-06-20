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    17:55, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане создадут центр поддержки дольщиков и обновят систему учета долевого строительства

    Об этом сообщил руководитель управления развития строительной отрасли Министерства промышленности и строительства Ерлан Кулушев на совещании в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Казахстане создадут центр поддержки дольщиков и обновят систему учета долевого строительства
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

    По его словам, новый центр будет действовать на базе Казахстанской жилищной компании и займется консультированием граждан по вопросам безопасного приобретения жилья. В частности, дольщикам будут предоставлять информацию о наличии разрешений у застройщиков или гарантий единого оператора.

    — Также увеличивается лимит авансовых платежей для подрядчика с 25% до 50% при наличии в банковской гарантии возврата авансового платежа, — сообщил Кулушев.

    Кулушев также отметил, что для повышения прозрачности и централизованного учета договоров долевого участия продолжает работать информационная система Qazreestr. В ней зарегистрированы 135 строительных компаний, ведется учет по 999 объектам, зарегистрировано 160 тысяч договоров. Система охватывает 17 регионов, за исключением Кызылординской области, а также областей Жетысу и Улытау, где пока не реализуются проекты по долевому строительству.

    Для развития системы планируется перенести услуги с платформы E-license на Qazreestr, что позволит интегрировать систему с другими базами, оптимизировать процессы и сократить сроки оказания услуг с 8 до 4 рабочих дней.

    По данным акимата, в Астане решены проблемы по всем объектам долевого строительства. Речь идет о 150 долгостроях, затронувших 15 тысяч дольщиков. 

    Теги:
    Астана Министерство промышленности и строительства Жилье Строительство
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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