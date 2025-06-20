В Казахстане создадут центр поддержки дольщиков и обновят систему учета долевого строительства

По его словам, новый центр будет действовать на базе Казахстанской жилищной компании и займется консультированием граждан по вопросам безопасного приобретения жилья. В частности, дольщикам будут предоставлять информацию о наличии разрешений у застройщиков или гарантий единого оператора.

— Также увеличивается лимит авансовых платежей для подрядчика с 25% до 50% при наличии в банковской гарантии возврата авансового платежа, — сообщил Кулушев.

Кулушев также отметил, что для повышения прозрачности и централизованного учета договоров долевого участия продолжает работать информационная система Qazreestr. В ней зарегистрированы 135 строительных компаний, ведется учет по 999 объектам, зарегистрировано 160 тысяч договоров. Система охватывает 17 регионов, за исключением Кызылординской области, а также областей Жетысу и Улытау, где пока не реализуются проекты по долевому строительству.

Для развития системы планируется перенести услуги с платформы E-license на Qazreestr, что позволит интегрировать систему с другими базами, оптимизировать процессы и сократить сроки оказания услуг с 8 до 4 рабочих дней.

По данным акимата, в Астане решены проблемы по всем объектам долевого строительства. Речь идет о 150 долгостроях, затронувших 15 тысяч дольщиков.