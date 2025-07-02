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    17:56, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Телеканал Jibek Joly выходит на международный рынок под брендом Silk Way Prime

    1 июля 2025 года запущен новый международный телеканал Silk Way Prime. Это третий канал в цифровом телесемействе Silk Way, вещающий на территории Российской Федерации,  передает агентство Kazinform.

    Телеканал Jibek Joly выходит на международный рынок под брендом Silk Way Prime
    Фото: Jibek Joly

    Новый проект формирует полноценную медиаплатформу, продвигающую исторические, культурно-гуманитарные, национальные ценности Казахстана.

    Silk Way Prime — это международная версия телеканала Jibek Joly, адаптированная под часовые пояса и особенности телевизионного потребления на российском рынке. В эфире канала — исключительно казахстанский контент: художественные фильмы, телесериалы, информационно-аналитические программы, ток-шоу, музыкально-развлекательные и познавательные проекты.

    — Silk Way Prime запущен с учетом запроса международной аудитории. Мы рассказываем о Казахстане: динамичном, открытом миру, ярком и культурно богатом. Телеканал говорит на языке фактов, эмоций и креативного контента, — отмечает управляющий директор телеканала Jibek Joly / Silk Way Еркежан Кунтуган.

    Телеканал Jibek Joly выходит на международный рынок под брендом Silk Way Prime
    Фото: Jibek Joly

    Международное цифровое телесемейство Silk Way включает:

    Silk Way — информационно-познавательный lifestyle-канал. Вещает о событиях, происходящих в Казахстане, регионе и мире, транслирует ключевые международные мероприятия в формате прямых эфиров и эксклюзивных репортажей.

    Silk Way Cinema — нишевый киноканал: от классики до современных хитов, авторских работ и фестивального кино.

    Silk Way Prime — общетематический семейный телеканал (международная версия Jibek Joly).

    Теги:
    СМИ JIBEK JOLY Телевидение Россия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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