Телеканал Jibek Joly выходит на международный рынок под брендом Silk Way Prime

Новый проект формирует полноценную медиаплатформу, продвигающую исторические, культурно-гуманитарные, национальные ценности Казахстана.

Silk Way Prime — это международная версия телеканала Jibek Joly, адаптированная под часовые пояса и особенности телевизионного потребления на российском рынке. В эфире канала — исключительно казахстанский контент: художественные фильмы, телесериалы, информационно-аналитические программы, ток-шоу, музыкально-развлекательные и познавательные проекты.

— Silk Way Prime запущен с учетом запроса международной аудитории. Мы рассказываем о Казахстане: динамичном, открытом миру, ярком и культурно богатом. Телеканал говорит на языке фактов, эмоций и креативного контента, — отмечает управляющий директор телеканала Jibek Joly / Silk Way Еркежан Кунтуган.

Фото: Jibek Joly

Международное цифровое телесемейство Silk Way включает:

Silk Way — информационно-познавательный lifestyle-канал. Вещает о событиях, происходящих в Казахстане, регионе и мире, транслирует ключевые международные мероприятия в формате прямых эфиров и эксклюзивных репортажей.

Silk Way Cinema — нишевый киноканал: от классики до современных хитов, авторских работ и фестивального кино.

Silk Way Prime — общетематический семейный телеканал (международная версия Jibek Joly).