РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:26, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Спикер Мажилиса раскритиковал рост числа писем от Правительства в Парламент

    На совместном заседании палат Парламента спикер Мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что Правительство начало превращать в привычку практику решения вопросов через письма в Парламент, вместо того чтобы проявлять законодательную инициативу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    госслужба чиновник
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    — Согласно Конституции, право законодательной инициативы принадлежит не только депутатам, но и Правительству. Однако вместо того, чтобы самостоятельно разрабатывать законопроекты, министерства начали привыкать к решению вопросов через поправки депутатов или путем направления писем в Парламент. Согласно регламенту Правительства, существует норма, допускающая внесение поправок на стадии обсуждения законопроекта в Мажилисе. Но в последнее время министерства слишком часто прибегают к этой норме. Иногда такие поправки поступают даже в день проведения общего заседания, — сказал Ерлан Кошанов.

    Он также подчеркнул, что за текущую сессию количество писем, поступивших от Правительства по этому пункту, увеличилось вдвое.

    — Между тем данный пункт должен применяться только в исключительных случаях — при срочных поручениях Главы государства или при возникновении действительно неотложных вопросов. На деле же важные вопросы должны быть всесторонне проработаны в стенах Правительства, глубоко изучены и оформлены не в виде письма, а как полноценный законопроект и только потом направлены в Парламент. Всё это усложняет прохождение законопроектов в Парламенте и снижает их качество, — добавил спикер.

    Ранее стало известно, что в сентябре пройдут Парламентские слушания с Правительством РК по вопросам ИИ.

    Теги:
    Правительство РК Ерлан Кошанов Парламент Мажилис
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают