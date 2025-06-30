Спикер Мажилиса раскритиковал рост числа писем от Правительства в Парламент

— Согласно Конституции, право законодательной инициативы принадлежит не только депутатам, но и Правительству. Однако вместо того, чтобы самостоятельно разрабатывать законопроекты, министерства начали привыкать к решению вопросов через поправки депутатов или путем направления писем в Парламент. Согласно регламенту Правительства, существует норма, допускающая внесение поправок на стадии обсуждения законопроекта в Мажилисе. Но в последнее время министерства слишком часто прибегают к этой норме. Иногда такие поправки поступают даже в день проведения общего заседания, — сказал Ерлан Кошанов.

Он также подчеркнул, что за текущую сессию количество писем, поступивших от Правительства по этому пункту, увеличилось вдвое.

— Между тем данный пункт должен применяться только в исключительных случаях — при срочных поручениях Главы государства или при возникновении действительно неотложных вопросов. На деле же важные вопросы должны быть всесторонне проработаны в стенах Правительства, глубоко изучены и оформлены не в виде письма, а как полноценный законопроект и только потом направлены в Парламент. Всё это усложняет прохождение законопроектов в Парламенте и снижает их качество, — добавил спикер.

Ранее стало известно, что в сентябре пройдут Парламентские слушания с Правительством РК по вопросам ИИ.