В сентябре пройдут Парламентские слушания с Правительством РК по вопросам ИИ

Выступая на сегодняшнем заседании, депутат Мажилиса Екатерина Смышляева отметила, что Глава государства придает приоритетное значение развитию искусственного интеллекта, подчеркивая важность ускоренного роста этой отрасли.

Однако развитие ИИ требует комплексной готовности общества. Международные рейтинги оценивают такую готовность по ключевым компонентам: уровень цифровой трансформации, наличие инфраструктуры и зрелость нормативно-правовой базы.

— По первым двум направлениям правительством уже реализуются меры — развивается инфраструктура, готовятся кадры, расширяются технопарки. При этом третьему компоненту — нормативно-правовой базе — пока уделяется недостаточно внимания, — подчеркивает депутат.

Мажилис сделал первый шаг — в первом чтении принят законопроект об ИИ, осенью работа над ним завершится. Однако базовый закон, подчеркивает Смышляева, — это только начало масштабной комплексной работы, учитывающей специфику каждой отрасли при внедрении ИИ.

В этой связи в депутатском запросе на имя Премьер-министра мажилисвумен обозначила ряд нерешенных вопросов. В частности, статус принятой в прошлом году концепции развития ИИ пока не обеспечивает реального влияния на государственное планирование. Кроме того, по ее словам, не разработан системный подход к изменениям в уголовном, административном и процессуальном законодательстве — отсутствуют механизмы цифровых доказательств и цифровой криминалистики для расследований нарушений с использованием ИИ.

— Уже сегодня такие отрасли, как, например, образование или здравоохранение, нуждаются в специальных этических стандартах применения ИИ. Однако специалистов с компетенциями по их разработке явно не хватает, и место локальных экспертов занимают консультанты международных корпораций. Налицо конфликт интересов — «пчелы против меда», — подчеркивает депутат.

Она также обратила внимание на существующий риск гиперрегулирования ИИ и неиспользование потенциала экспериментальных правовых режимов.

— Все правила игры, которые создаются сегодня, — это правила для местных компаний. Бьем своих, чтобы другие боялись. А транснациональные игроки не боятся. Они просто обходят локальные требования. Это создает угрозы безопасности, усиливает зависимость от зарубежных решений и подрывает конкурентоспособность отечественного сектора, — подчеркнула Екатерина Смышляева.

Кроме того, сохраняются высокие риски в правоприменении — не хватает кадров, в том числе юридических, с цифровыми компетенциями для надлежащей реализации новых норм.

В связи с этим предлагается внедрить обязательную оценку цифровой зрелости секторов экономики или национальный индекс готовности перед широкомасштабным использованием ИИ с обязательным регуляторным аудитом.

— Необходимо повысить статус Концепции развития ИИ в системе государственного планирования для обязательного учета ее положений при подготовке стратегий и программ. Разработать на основании международных стандартов безопасности типовые регламенты применения ИИ в разных отраслях, обеспечить их экспертизу профильным комитетом по ИИ, — отметила депутат.

Подходы к цифровой криминалистике, в том числе в части нарушений, связанных с использованием ИИ, нуждаются в актуализации. Кроме того, важно расширить практику применения регуляторных «песочниц» для тестирования ИИ-технологий при надлежащей юридической защите пилотных проектов.

— Также нужно обеспечить машиночитаемость цифровых нормативно-правовых актов и повышение квалификации специалистов юридического профиля в части особенностей правового регулирования ИИ. В свою очередь наша фракция совместно с правительством готова продолжить работать над правовым регулированием искусственного интеллекта в формате «живого закона» с обратной связью от бизнеса и экспертов, — заключила Смышляева.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов в свою очередь полностью поддержал озвученные предложения, назвав вопрос действительно актуальным.