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    15:22, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев: Домбра – душа и достояние нашего народа

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с предстоящим Национальным днем домбры, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    ТОКАЕВ Касым-Жомарт Кемелевич
    Фото: Akorda

    – Домбра – душа и достояние нашего народа. «Настоящий казах – не сам казах, настоящий казах – домбра». Домбра становится все более популярной именно среди подрастающего поколения. Молодежь глубоко погружается в нашу исконную культуру, чтит народные традиции. Это, безусловно, не может не радовать, потому что такое бережное отношение к творческому наследию наших великих предков уже стало неотъемлемой частью патриотизма. Истинная любовь к своему Отечеству – фундамент нашей государственности. Замечательно, что молодежь Казахстана это понимает и поддерживает. Государство продолжит всестороннюю поддержку сферы культуры. Мастера традиционного искусства удостоены высоких званий: Кайрат Байбосынов – «Қазақстанның Еңбек Ері», Айгуль Улкенбаева, Айгуль Косанова – «Қазақстанның халық әртісі». Благодарю всех, кто популяризирует в мире нашу священную домбру, – написал Президент на своей странице в социальной сети Х.

    Национальный день домбры отмечается в первое воскресенье июля.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Культура Президент День домбры Общество
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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