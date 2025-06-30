17:13, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Вынесен приговор бывшему министру юстиции Марату Бекетаеву
Бывший министр юстиции РК Марат Бекетаев приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает агентство Kazinform.
Уголовное дело в отношении экс-министра расследовалось по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, а также незаконного участия в предпринимательской деятельности.
По словам представителя Антикора, в связи с тем, что следствие по нему велось под грифом секретно, все материалы дела и обстоятельства преступления не подлежат разглашению.