Вынесен приговор бывшему министру юстиции Марату Бекетаеву

Уголовное дело в отношении экс-министра расследовалось по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, а также незаконного участия в предпринимательской деятельности.

По словам представителя Антикора, в связи с тем, что следствие по нему велось под грифом секретно, все материалы дела и обстоятельства преступления не подлежат разглашению.