Подведение итогов и встреча Нового года — чем запомнилась неделя в Казахстане

В понедельник Президент утвердил Концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года. Она предусматривает дальнейшее развитие Ассамблеи с учетом новых принципов и подходов к консолидации общества и обеспечению общественного согласия и общенационального единства.

Фото: Акорда

Также под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам устойчивости национальной энергетической системы. Были заслушаны доклады министра энергетики Ерлана Аккенженова, министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова и ряда руководителей государственных органов. По итогам заседания Правительству и акимам регионов даны конкретные поручения, в том числе по системному решению вопросов устойчивости энергетической сферы страны.

На уходящей неделе Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств — членов Евразийского экономического союза по случаю начала председательства Республики Казахстан в Организации с 1 января 2026 года. Республика Казахстан предлагает сосредоточиться на следующих основных направлениях: искусственный интеллект, логистический хаб Евразии, цифровизация промышленности и АПК, безбарьерная торговля и новая география торговли.

Кроме того, Президент подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2025 году.

Также накануне Нового года приказом министра энергетики в Казахстане были утверждены предельные тарифы на электрическую энергию на ближайшие семь лет. Тарифы установлены для 66 групп энергопроизводящих организаций и начали действовать с 1 января 2026 года.

Тем временем акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек“ завершило государственную перерегистрацию и теперь продолжает деятельность под наименованием Акционерное общество «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек“.

Озвучены итоги года

Накануне Нового года в своем Telegram-канале помощник — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай рассказал о внутриполитической и внешней повестке деятельности Главы государства в 2025 году. Так, Касым-Жомарт Токаев посетил в 2025 году девять регионов Казахстана с рабочими поездками, а также побывал более чем на 50 производственных, научных и социально-культурных объектах. Кроме того, Президент заслушал отчеты 16 акимов областей и городов республиканского значения.

Фото: Telegram / Ruslan Zheldibay

Также 2025 год запомнился тем, что в Казахстане запустили более 35 новых авиамаршрутов, в том числе прямые рейсы в Шанхай, Гуанчжоу и Мюнхен. По поручению Главы государства строятся три новых аэропорта в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли, начато восстановление аэропорта в Аркалыке.

Подводя итоги деятельности Президента Касым-Жомарта Токаева в 2025 году, Руслан Желдибай рассказал о финансировании и потенциале отечественного агропромышленного комплекса. Аграрии Казахстана получили в 2025 году рекордный триллион тенге льготных кредитов, а также собрали рекордный урожай — 27 млн тонн зерна.

Также в Казахстане в 2025 году появились два суперкомпьютера и первый успешный ИИ-стартап. Законодательным прорывом стало принятие Закона «Об искусственном интеллекте».

Фото: Telegram / Ruslan Zheldibay

Около 500 представителей рабочих профессий получили в 2025 году награды из рук Президента страны. Среди них — представители 138 трудовых династий. Кроме того, наградами были отмечены более 130 педагогов и ученых, а также свыше 100 медицинских работников.

В 2025 году Президент РК совершил 23 зарубежных визита и принял 30 иностранных лидеров. Главы иностранных государств совершили за это время в нашу страну 30 визитов. По итогам международных встреч Казахстан подписал коммерческие соглашения на сумму более 70 млрд долларов. Кроме того, в ходе четырех официальных церемоний Глава государства принял верительные грамоты от 30 послов иностранных государств.

В 2025 году Глава государства рассмотрел и подписал 95 законов, 388 указов, 80 распоряжений, 22 протокола заседаний и 3504 служебных документа. За год более 82 тысяч обращений казахстанцев обработали в Администрации Президента.

Итоги подвели и депутаты. Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поделился, что в 2025 году Мажилисом принято 100 законов, из которых 24 инициированы депутатами. Завершена работа над ключевыми кодексами страны — Водным, Бюджетным, Налоговым, Строительным и Цифровым.

В новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с официальным новогодним обращением ко всем гражданам страны. Прямую трансляцию вели телеканалы Jibek Joly и Silk Way. Полный текст официального новогоднего обращения ко всем гражданам страны можно прочесть по ссылке.

Фото: Акорда

В своем поздравлении Президент подчеркнул важные достижения страны в прошедшем году.

— Мы возлагаем большие надежды на 2026 год. Как прогрессивная нация мы смотрим далеко вперед. Перед нами стоят высокие цели, и у нас есть конкретные планы, как их достичь, — сказал Глава государства.

Также Касым-Жомарт Токаев в своей новогодней поздравительной речи объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта и адресовал особое послание молодежи и детям Казахстана. Президент акцентировал внимание на том, что неизменным приоритетом останется реализация общенационального проекта «Таза Қазақстан».

Кстати, в новогоднюю ночь обращение Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева транслировалось на LED-экранах, установленных в общественных пространствах по всей стране, что позволило увидеть и услышать поздравление не только у телеэкранов, но и в местах массового пребывания людей.

На имя самого Президента Казахстана поступили телеграммы поздравления с наступающим Новым 2026 годом от лидеров зарубежных государств и руководителей международных организаций.

Законы подписаны

На минувшей неделе Президент подписал сразу несколько законов. Среди них — Закон «О профилактике правонарушений» и Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства РК». Одним из ключевых новшеств является расширение прав и обязанностей общественных помощников полиции. Они смогут участвовать в правовой пропаганде, профилактической работе в учебных заведениях и с отдельными гражданами, содействовать в розыске без вести пропавших лиц, а также обеспечивать охрану мест происшествий до прибытия сотрудников полиции.

Главой государства подписан также Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента». Поправки затрагивают девять ключевых законов, включая законы о правах ребенка, рекламе, связи, культуре, образовании, кинематографии, масс-медиа. Вводится определение «пропаганды нетрадиционной ориентации» и ограничение на ее размещение в масс-медиа, на онлайн-платформах и в телекоммуникационных сетях.

Коллаж: Kazinform

Президент подписал и Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО». Центр выполняет научно-аналитические функции, осуществляя научные исследования ледников, снежного покрова и водных ресурсов, оценивая последствия изменения климата и обеспечивая обмен научными данными между странами региона. Эти данные позволят госорганам научно обоснованно планировать водную политику.

Депутаты Мажилиса согласились с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом в Строительный кодекс РК и сопутствующий ему законопроект. В целом 60–70% норм были изменены.

Также Депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената в закон о банках и сопутствующий ему законопроект. Изменения и дополнения, внесенные в отдельные статьи законопроектов Сенатом, в целом направлены на совершенствование регулирования банковской деятельности и развитие финансового рынка.

Тем временем в ДЮСШ Казахстана внедрят подушевое финансирование и повысят зарплаты тренеров. Теперь на каждого спортсмена в детско-юношеских спортивных школах будут тратить почти в два раза больше — до 415 тысяч тенге в год вместо нынешних 233 тысяч. Депутаты Мажилиса на пленарном заседании во втором чтении приняли Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли».

Также Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан». В рамках поправок в Уголовный кодекс вводится новая статья 380-3, устанавливающая уголовную ответственность за применение насилия или угрозы ее применения в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи.

Кроме того, Президент Казахстана внес поправки в закон о возврате незаконно приобретенных активов.

Добавим, что с 1 января 2026 года в Казахстане увеличатся размеры штрафов за административные правонарушения. Это связано с ростом месячного расчетного показателя, который в новом году составит 4 325 тенге.

А законопроект по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа Правительство РК разработает в 2026 году. В целом в Парламент планируется внести пять законопроектов в первом полугодии и семь — во втором полугодии. В 2026 году Правительство сосредоточится на ключевых направлениях законотворчества, которые касаются важных аспектов экономики и социальной сферы, заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

В мире спорта

Было несколько ярких моментов в новогоднюю неделю и в мире спорта. В последний день уходящего года 21-летняя Бибисара Асаубаева стала трехкратной чемпионкой мира по блицу. Касым-Жомарт Токаев поздравил шахматистку с победой и наградил ее орденом «Барыс» II степени.

Фото: KazChess

Также стало известно, что национальная сборная Казахстана выступит на XXV зимних Олимпийских играх в 10 видах спорта и будет состязаться за 58 комплектов медалей. В их числе — биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл-могул и фристайл-акробатика.

Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства рассказал, кто из казахстанских спортсменов может претендовать на лидерские позиции на предстоящих XXV Зимних Олимпийских играх.

Также он сообщил, что общий объем финансирования подготовки к XXV Зимним Олимпийским играм составил 13,3 млрд тенге. Для качественной подготовки атлетов привлечены 13 зарубежных тренеров-консультантов ТОП-уровня из Германии, Нидерландов, Испании, Словении, Польши, России и Беларуси по фигурному катанию, конькобежному спорту, лыжным гонкам, шорт-треку и биатлону.

Ход подготовки к зимней Олимпиаде-2026 2026 года в Италии обсудили в Правительстве РК. Церемония открытия предстоящей Олимпиады пройдет 6 февраля 2026 года на стадионе Сан Сиро в Милане. Ербол Мырзабосынов рассказал, как выбирали форму для сборной Казахстана на Олимпиаду-2026. Экипировкой олимпийскую сборную страны обеспечит Международный бренд Under Armour. Новый комплект включает более 20 наименований, в него входят как летняя, так и зимняя формы.

Ранее были обнародованы эскизы формы сборной Казахстана на Олимпиаду-2026 в Милане. В рамках комплекта олимпийской экипировки Казахстана в Милан-2026 предусмотрена парадная форма спортсменов для участия в церемониях открытия и закрытия, а также утепленная верхняя одежда для использования в период проведения спортивного мероприятия. Форма приобретена за счет внебюджетных средств.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Нурлан Есембаев отметил, что на зимней Олимпиаде-2026 ожидается участие 35 спортсменов из Казахстана. Девять спортсменов представляют Акмолинскую область, восемь — город Астана и Восточно-Казахстанскую область, шесть — город Алматы, пять — Костанайскую область, четыре — город Шымкент, три — Павлодарскую область, по одному спортсмену из Северо-Казахстанской, Карагандинской областей и области Абай.

Также стало известно, кто понесет флаг Казахстана на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане.

— На церемонии открытия зимних Олимпийских игр флаг Казахстана понесут Денис Никиша, заслуженный мастер спорта РК по шорт-треку, и Яна Хан, мастер спорта международного класса по шорт-треку, — сказал заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК Нурлан Есембаев.

Однако позже Минтуризма и спорта опровергло информацию о знаменосцах сборной Казахстана на Олимпиаде-2026, так как борьба за олимпийские лицензии продолжается.

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (18-9) провел титульный бой в лиге Oktagon, где сразился с чешским файтером Давидом Дворжаком (22-6). Жумагулову удалось сотворить сенсацию и одержать досрочную победу, его соперник не вышел на четвертый раунд.

Также на новогодней неделе был назван топ-10 самых популярных спортсменов Казахстана в соцсетях. В тройку вошли боксер Еркебулан Токтар с 1,7 млн подписчиков, боец ММА Шавкат Рахмонов с 1,8 млн подписчиков и боксер Ангелина Лукас, имеющая 3 млн подписчиков.

Культурные события недели

Незадолго до Нового года Димаш Кудайберген стал победителем чешского хит-парада 2025 года. Димаш был представлен в ÓČKO CHART сразу с двумя работами — лирической композицией Love Is Not Over Yet и казахской песней Tau Ishinde. По итогам голосования в 2025 году именно Love Is Not Over Yet получила наибольшее количество голосов слушателей и принесла Димашу победу. Организаторы выразили надежду, что в будущем артист сможет лично получить награду в студии TV Óčko в Праге.

Фото: DimashNews

Также стало известно, что концертный тур Димаша Кудайбергена «Stranger» покорил 13 стран мира. Путь «Странника» Димаша Кудайбергена начался в 2022 году в Алматы и, пройдя через страны и континенты, закончился в 2025 году в Риге. В течение 2025 года Димаш побывал с выступлениями в Китае, Кыргызстане, Вьетнаме, встречался с земляками в Алматы и Актау, впервые ступил на новый для себя африканский континент в Египте.

Тем временем на бульваре Нуржол в Астане презентовали уникальный арт-объект, созданный творческими волонтерами, — экоелку в стиле курак корпе. Этот проект, ранее реализованный в столице и пользовавшийся большой популярностью у жителей города, в этом году был представлен в обновленном и более глубоком формате по просьбе горожан. В создании экоелки и текстильных игрушек приняли участие более 50 волонтеров трех поколений — бабушек, мам, дочерей и внуков.