16:19, 01 Январь 2026 | GMT +5
ПДД, мусор и хулиганство: как изменились штрафы в Казахстане
С 1 января 2026 года в Казахстане увеличатся размеры штрафов за административные правонарушения. Это связано с ростом месячного расчетного показателя, который в новом году составит 4 325 тенге, передает агентство Kazinform.
С 1 января 2026 года размеры штрафов за наиболее распространенные нарушения следующие:
- «Нарушение правил остановки и стоянки» — от 21 625 тенге (5 МРП) до 43 250 тенге (10 МРП);
- «Превышение скоростных режимов» — 21 625 тенге (5 МРП);
- «Нарушение сигналов светофора» — 43 250 тенге (10 МРП);
- «Несоблюдение требований знаков и разметки» — 12 975 тенге (3 МРП);
- «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» — 21 625 тенге (5 МРП);
- «Нарушение требований по перевозке пассажиров и грузов» — 21 625 тенге (5 МРП);
- «Нарушение ПДД пешеходами» — 8 650 тенге (2 МРП);
- «Загрязнение мест общественного пользования» — 43 250 тенге (10 МРП);
- «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» — 21 625 тенге (5 МРП);
- «Нарушение тишины в ночное время» для физических лиц — 21 625 тенге (5 МРП), для малого бизнеса и НКО — 43 250 тенге (10 МРП);
- «Курение в запрещённых местах» — 21 625 тенге (5 МРП);
- «Мелкое хулиганство» — 86 500 тенге (20 МРП).
