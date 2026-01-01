РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:19, 01 Январь 2026 | GMT +5

    ПДД, мусор и хулиганство: как изменились штрафы в Казахстане

    С 1 января 2026 года в Казахстане увеличатся размеры штрафов за административные правонарушения. Это связано с ростом месячного расчетного показателя, который в новом году составит 4 325 тенге, передает агентство Kazinform.

    штрафы стат данные
    Фото: Kazinform / freepik.com

    С 1 января 2026 года размеры штрафов за наиболее распространенные нарушения следующие:

    • «Нарушение правил остановки и стоянки» — от 21 625 тенге (5 МРП) до 43 250 тенге (10 МРП);
    • «Превышение скоростных режимов» — 21 625 тенге (5 МРП);
    • «Нарушение сигналов светофора» — 43 250 тенге (10 МРП);
    • «Несоблюдение требований знаков и разметки» — 12 975 тенге (3 МРП);
    • «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» — 21 625 тенге (5 МРП);
    • «Нарушение требований по перевозке пассажиров и грузов» — 21 625 тенге (5 МРП);
    • «Нарушение ПДД пешеходами» — 8 650 тенге (2 МРП);
    • «Загрязнение мест общественного пользования» — 43 250 тенге (10 МРП);
    • «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» — 21 625 тенге (5 МРП);
    • «Нарушение тишины в ночное время» для физических лиц — 21 625 тенге (5 МРП), для малого бизнеса и НКО — 43 250 тенге (10 МРП);
    • «Курение в запрещённых местах» — 21 625 тенге (5 МРП);
    • «Мелкое хулиганство» — 86 500 тенге (20 МРП).

    Сегодня в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс. Подробнее о том, какие нововведения напрямую затронут граждан уже с начала года, читайте здесь.

    Теги:
    МРП Закон и порядок Казахстан Закон и право Штрафы Общество Налоги Налоговый кодекс
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают