ПДД, мусор и хулиганство: как изменились штрафы в Казахстане

С 1 января 2026 года размеры штрафов за наиболее распространенные нарушения следующие:

«Нарушение правил остановки и стоянки» — от 21 625 тенге (5 МРП) до 43 250 тенге (10 МРП);

«Превышение скоростных режимов» — 21 625 тенге (5 МРП);

«Нарушение сигналов светофора» — 43 250 тенге (10 МРП);

«Несоблюдение требований знаков и разметки» — 12 975 тенге (3 МРП);

«Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» — 21 625 тенге (5 МРП);

«Нарушение требований по перевозке пассажиров и грузов» — 21 625 тенге (5 МРП);

«Нарушение ПДД пешеходами» — 8 650 тенге (2 МРП);

«Загрязнение мест общественного пользования» — 43 250 тенге (10 МРП);

«Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» — 21 625 тенге (5 МРП);

«Нарушение тишины в ночное время» для физических лиц — 21 625 тенге (5 МРП), для малого бизнеса и НКО — 43 250 тенге (10 МРП);

«Курение в запрещённых местах» — 21 625 тенге (5 МРП);

«Мелкое хулиганство» — 86 500 тенге (20 МРП).

