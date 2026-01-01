Что изменится в Казахстане с 1 января
С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу целый пакет масштабных изменений — от нового Налогового кодекса и роста МРП до повышения пособий и реформы ОСМС. Подробнее о том, какие нововведения напрямую затронут граждан уже с начала года — в материале агентства Kazinform.
Вводится новый Налоговый кодекс
С 1 января 2026 года в Казахстане начинает действовать новый Налоговый кодекс. Установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость — 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС — 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.
Освобождаются от уплаты НДС услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), лечения орфанных и социально значимых заболеваний, услуги по изданию книг в печатном виде, археологические работы.
Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС — 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).
От индивидуального подоходного налога освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью — с 882 до 5 000 МРП.
Корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% — для банков и игорного бизнеса, 5% — для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной — 3%.
Вводятся прогрессивные ставки ИПН. Повышенная ставка 15% будет применяться к совокупным доходам граждан, превышающим 8 500 МРП в год. Аналогичная ставка вводится для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих размер 230 000 МРП в год. Для фермеров с учетом сохранения льготы — 70% налог на доходы свыше данного предела составит 4,5%.
Также введено повышенное налогообложение для физических лиц акцизом 10% на дорогостоящую продукцию: автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге, суда — свыше 100 млн тенге, алкоголь — свыше 0,5 млн тенге/ литр, сигары — свыше 10 тысяч тенге/ штука. Повышается налог на имущество, если совокупная стоимость объектов недвижимости превышает 450 млн тенге.
Существенно меняются подходы в налоговом администрировании. Камеральный контроль будет носить предупредительный характер. Упрощаются процедуры взыскания налоговой задолженности, предоставления отсрочки и рассрочки. При незначительных суммах задолженности не будут блокироваться счета бизнеса. Уведомления и меры будут применяться поэтапно в зависимости от суммы долга.
Увеличится размер МРП
С 1 января месячный расчетный показатель вырастет до 4325 тенге, что повлияет на десятки платежей. Размеры госпошлин в этом году составят:
- Удостоверение личности (за оформление или замену) — 865 тенге (0,2 МРП);
- Паспорт РК объемом в 24 страницы (для детей до 16 лет) — 17 300 тенге (4 МРП);
- Паспорт РК объемом в 36 страниц — 34 600 тенге (8 МРП);
- Паспорт РК объемом в 48 страниц — 51 900 тенге (12 МРП).
При этом отметим, что с 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока.
Вырастут пособия и штрафы
С нового года на 10% повышаются все виды государственных пособий, а также базовая и солидарная пенсии. Минимальная базовая пенсия составит 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума). Максимальный размер будет увеличен со 110% до 118%, что в денежном выражении составит 60 005 тенге.
Пособие на рождение ребенка:
— на первого, второго, третьего — 164 350 тенге (38 МРП);
— на четвертого и более — 272 475 тенге (63 МРП).
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет:
— на первого — 24 912 тенге (5,76 МРП);
— на второго — 29 453 тенге (6,81 МРП);
— на третьего — 33 951 тенге (7,85 МРП);
— на четвертого и более — 38 493 тенге (8,90 МРП).
Государственные выплаты многодетным семьям:
— 4 детей — 69 330 тенге (16,03 МРП);
— 5 детей — 86 673 тенге (20,04 МРП);
— 6 детей — 104 016 тенге (24,05 МРП);
— 7 детей — 121 360 тенге (28,06 МРП);
— 8 и более детей — 17 300 тенге (4 МРП) на каждого ребёнка.
Пособие для лиц с инвалидностью I группы повысится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы — с 81 362 до 89 498 тенге, III группы — с 55 474 до 61 021 тенге. Также на 10% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования.
Вырастут и подъемные для молодых специалистов, которые переезжают работать в сельскую местность. В 2026 году они составят 432 500 тенге (100 МРП). Вместе с ним бюджетный кредит на приобретение или строительство жилья достигнет 10 812 500 тенге (2 500 МРП) под 1% годовых.
Полевые выплаты военнослужащим также увеличатся — в следующем году их размер составит 5 190 тенге (1,2 МРП) в день.
С ростом МРП также вырастут размеры штрафов за административные правонарушения. В частности:
- «Нарушение правил остановки и стоянки» — от 21 625 тенге (5 МРП) до 43 250 тенге (10 МРП);
- «Превышение скоростных режимов» — 21 625 тенге (5 МРП);
- «Нарушение сигналов светофора» — 43 250 тенге (10 МРП);
- «Несоблюдение требований знаков и разметки» — 12 975 тенге (3 МРП);
- «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» — 21 625 тенге (5 МРП);
- «Нарушение требований по перевозке пассажиров и грузов» — 21 625 тенге (5 МРП);
- «Нарушение ПДД пешеходами» — 8 650 тенге (2 МРП);
- «Загрязнение мест общественного пользования» — 43 250 тенге (10 МРП);
- «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» — 21 625 тенге (5 МРП);
- «Нарушение тишины в ночное время» для физических лиц — 21 625 тенге (5 МРП), для малого бизнеса и НКО — 43 250 тенге (10 МРП);
- «Курение в запрещённых местах» — 21 625 тенге (5 МРП);
- «Мелкое хулиганство» — 86 500 тенге (20 МРП).
Повышаются пороги по снятию пенсионных
С 1 января 2026 года пороги достаточности пенсионных накоплений в РК увеличатся в среднем на 10%. Таким образом, если в 2025 году 20-летний гражданин при частичном снятии пенсионных накоплений из ЕНПФ должен был оставить на счете сумму не менее 3 260 000 тенге, то в 2026 году минимальная сумма, которую 20-летний гражданин должен оставить на счете в ЕНПФ, составит 3 720 000 тенге. Такое повышение в 10% коснется порогов минимальной достаточности для всех возрастов.
Изменятся правила мобильных переводов
С января изменятся критерии по администрированию мобильных переводов. Вводится порог по сумме поступлений — 12 МЗП (в 2025 году — 1,0 млн тенге при МЗП 85 000 тенге).
То есть, налоговый контроль будут применять только при одновременном выполнении трех условий:
— физическое лицо получает переводы от 100 разных лиц;
— такие переводы поступают три месяца подряд;
— общая сумма переводов за этот период превышает 1 млн тенге.
Реформа ОСМС
Вступают в силу изменения в Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании». Обновляется перечень социально значимых заболеваний. Ряд хронических и тяжелых болезней, включая сахарный диабет и детский церебральный паралич, будет финансироваться через систему ОСМС.
Впервые в Казахстане первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках ГОБМП, независимо от страхового статуса граждан. Ранее это правило распространялось только на пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.
Также устанавливается новый верхний предел базы для исчисления взносов: для работодателей — 40 МЗП, для работников — 20 МЗП. Данные изменения затронут около 9% (более 500 тысяч) работников с высоким уровнем дохода.
Вместе с тем, в системе ОСМС вводится новая норма — граждане, уплачивавшие взносы не менее пяти лет подряд, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей.
Тарифы на электроэнергию
С 1 января вводится в действие приказ министра энергетики, которым утверждены предельные тарифы на электрическую энергию на ближайшие семь лет. Установлены тарифы для 66 групп энергопроизводящих организаций.
Для первых десяти они составят:
- 1-группа (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова) — 9,50 тенге за кВтч.
- 2-группа (Евроазиатская энергетическая корпорация) — 9,40 тенге за кВтч.
- 3-группа (Станция Экибастузская ГРЭС-2) — 15,67 тенге за кВтч.
- 4-группа (Главная распределительная энергостанция Топар) — 20,84 тенге за кВтч.
- 5-группа (Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова) — 23,25 тенге (было 22,58 тенге за кВтч).
- 6-группа (Караганда Энергоцентр) — 17,64 тенге за кВтч.
- 7-группа (Усть-Каменогорская ТЭЦ) — 17,82 тенге за кВтч.
- 8-группа (Севказэнерго) — 23,17 тенге за кВтч.
- 9-группа (АО «Астана-Энергия») — 11,71 тенге за кВтч.
- 10-группа («Павлодарэнерго» (ТЭЦ-2,3) — 24,29 тенге за кВтч.
Запускаются новые госсистемы
С 1 января 2026 года Министерство промышленности и строительства запускает новый портал для разработки и экспертизы проектов по принципу «одного окна», который вводится взамен действующего портала epsd.kz.
Новый Портал предназначен для объединения в единой цифровой среде данных всех участников строительного процесса — заказчиков, отраслевых регуляторов, проектных и экспертных организаций.
Теперь проекты на комплексную градостроительную экспертизу и комплексную вневедомственную экспертизу, а также заявки Государственного банка проектов строительства будут приниматься исключительно посредством нового Портала.
Кроме того, запускается новый государственный цифровой сервис — Реестр казахстанских товаропроизводителей, который станет основой для подтверждения отечественного происхождения продукции на базе прозрачных критериев и цифровой верификации. С 1 января 2026 года он заменит индустриальные сертификаты и сертификаты CT-KZ.
Добросовестные предприятия, включенные в Реестр, смогут получить доступ ко всем действующим мерам государственной поддержки.
Сиситема уже доступна для всех пользователей на сайте e-ondiris.gov.kz и все субъекты бизнеса могут подать заявку на регистрацию.
Сотовых операторов подключат к антифрод-центру
Операторы сотовой связи станут участниками антифрод-центра со 2 января 2026 года. Это позволит подтверждать, за кем зарегистрирован абонентский номер, а также получать сведения о его владельце — ИИН, фамилию, имя и отчество.
В случае выявления звонков с признаками мошенничества или других мошеннических действий в сетях связи операторы обязаны уведомлять антифрод-центр и передавать информацию об абоненте, включая его ФИО, ИИН и все номера, оформленные на него.
Получив информацию от антифрод-центра, а также в предусмотренных законом случаях, операторы будут приостанавливать оказание услуг связи по таким номерам, в том числе при использовании GSM-шлюзов (сим-боксов) и IP-телефонии.
Вводится мораторий на новые IT-проекты
Указом Главы государства с 1 января 2026 года вводится мораторий на создание новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора вне информационно-коммуникационной платформы «Электронного правительства» QazTech.
Правительству при невозможности разработки новых объектов информатизации госорганов и субъектов квазигоссектора на платформе QazTech поручено обеспечить вынесение каждого конкретного случая на рассмотрение Комиссии при Президенте по вопросам внедрения цифровизации в РК.