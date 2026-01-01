Что изменится в Казахстане с 1 января

Вводится новый Налоговый кодекс

С 1 января 2026 года в Казахстане начинает действовать новый Налоговый кодекс. Установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость — 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС — 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.



Освобождаются от уплаты НДС услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), лечения орфанных и социально значимых заболеваний, услуги по изданию книг в печатном виде, археологические работы.



Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС — 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).

Коллаж: Kazinform / Freepik

От индивидуального подоходного налога освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью — с 882 до 5 000 МРП.



Корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% — для банков и игорного бизнеса, 5% — для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной — 3%.



Вводятся прогрессивные ставки ИПН. Повышенная ставка 15% будет применяться к совокупным доходам граждан, превышающим 8 500 МРП в год. Аналогичная ставка вводится для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих размер 230 000 МРП в год. Для фермеров с учетом сохранения льготы — 70% налог на доходы свыше данного предела составит 4,5%.



Также введено повышенное налогообложение для физических лиц акцизом 10% на дорогостоящую продукцию: автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге, суда — свыше 100 млн тенге, алкоголь — свыше 0,5 млн тенге/ литр, сигары — свыше 10 тысяч тенге/ штука. Повышается налог на имущество, если совокупная стоимость объектов недвижимости превышает 450 млн тенге.



Существенно меняются подходы в налоговом администрировании. Камеральный контроль будет носить предупредительный характер. Упрощаются процедуры взыскания налоговой задолженности, предоставления отсрочки и рассрочки. При незначительных суммах задолженности не будут блокироваться счета бизнеса. Уведомления и меры будут применяться поэтапно в зависимости от суммы долга.

Увеличится размер МРП

С 1 января месячный расчетный показатель вырастет до 4325 тенге, что повлияет на десятки платежей. Размеры госпошлин в этом году составят:

Удостоверение личности (за оформление или замену) — 865 тенге (0,2 МРП);

Паспорт РК объемом в 24 страницы (для детей до 16 лет) — 17 300 тенге (4 МРП);

Паспорт РК объемом в 36 страниц — 34 600 тенге (8 МРП);

Паспорт РК объемом в 48 страниц — 51 900 тенге (12 МРП).

При этом отметим, что с 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока.

Коллаж: Kazinform/ Canva

Вырастут пособия и штрафы

С нового года на 10% повышаются все виды государственных пособий, а также базовая и солидарная пенсии. Минимальная базовая пенсия составит 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума). Максимальный размер будет увеличен со 110% до 118%, что в денежном выражении составит 60 005 тенге.

Пособие на рождение ребенка:

— на первого, второго, третьего — 164 350 тенге (38 МРП);

— на четвертого и более — 272 475 тенге (63 МРП).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет:

— на первого — 24 912 тенге (5,76 МРП);

— на второго — 29 453 тенге (6,81 МРП);

— на третьего — 33 951 тенге (7,85 МРП);

— на четвертого и более — 38 493 тенге (8,90 МРП).

Государственные выплаты многодетным семьям:

— 4 детей — 69 330 тенге (16,03 МРП);

— 5 детей — 86 673 тенге (20,04 МРП);

— 6 детей — 104 016 тенге (24,05 МРП);

— 7 детей — 121 360 тенге (28,06 МРП);

— 8 и более детей — 17 300 тенге (4 МРП) на каждого ребёнка.

Пособие для лиц с инвалидностью I группы повысится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы — с 81 362 до 89 498 тенге, III группы — с 55 474 до 61 021 тенге. Также на 10% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования.

Вырастут и подъемные для молодых специалистов, которые переезжают работать в сельскую местность. В 2026 году они составят 432 500 тенге (100 МРП). Вместе с ним бюджетный кредит на приобретение или строительство жилья достигнет 10 812 500 тенге (2 500 МРП) под 1% годовых.

Полевые выплаты военнослужащим также увеличатся — в следующем году их размер составит 5 190 тенге (1,2 МРП) в день.

С ростом МРП также вырастут размеры штрафов за административные правонарушения. В частности:

«Нарушение правил остановки и стоянки» — от 21 625 тенге (5 МРП) до 43 250 тенге (10 МРП);

«Превышение скоростных режимов» — 21 625 тенге (5 МРП);

«Нарушение сигналов светофора» — 43 250 тенге (10 МРП);

«Несоблюдение требований знаков и разметки» — 12 975 тенге (3 МРП);

«Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» — 21 625 тенге (5 МРП);

«Нарушение требований по перевозке пассажиров и грузов» — 21 625 тенге (5 МРП);

«Нарушение ПДД пешеходами» — 8 650 тенге (2 МРП);

«Загрязнение мест общественного пользования» — 43 250 тенге (10 МРП);

«Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» — 21 625 тенге (5 МРП);

«Нарушение тишины в ночное время» для физических лиц — 21 625 тенге (5 МРП), для малого бизнеса и НКО — 43 250 тенге (10 МРП);

«Курение в запрещённых местах» — 21 625 тенге (5 МРП);

«Мелкое хулиганство» — 86 500 тенге (20 МРП).

Повышаются пороги по снятию пенсионных

С 1 января 2026 года пороги достаточности пенсионных накоплений в РК увеличатся в среднем на 10%. Таким образом, если в 2025 году 20-летний гражданин при частичном снятии пенсионных накоплений из ЕНПФ должен был оставить на счете сумму не менее 3 260 000 тенге, то в 2026 году минимальная сумма, которую 20-летний гражданин должен оставить на счете в ЕНПФ, составит 3 720 000 тенге. Такое повышение в 10% коснется порогов минимальной достаточности для всех возрастов.

Коллаж: Kazinform

Изменятся правила мобильных переводов

С января изменятся критерии по администрированию мобильных переводов. Вводится порог по сумме поступлений — 12 МЗП (в 2025 году — 1,0 млн тенге при МЗП 85 000 тенге).

То есть, налоговый контроль будут применять только при одновременном выполнении трех условий:

— физическое лицо получает переводы от 100 разных лиц;

— такие переводы поступают три месяца подряд;

— общая сумма переводов за этот период превышает 1 млн тенге.

Реформа ОСМС



Вступают в силу изменения в Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании». Обновляется перечень социально значимых заболеваний. Ряд хронических и тяжелых болезней, включая сахарный диабет и детский церебральный паралич, будет финансироваться через систему ОСМС.

Фото: Александр Павский/МИА "Казинформ"

Впервые в Казахстане первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках ГОБМП, независимо от страхового статуса граждан. Ранее это правило распространялось только на пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

Также устанавливается новый верхний предел базы для исчисления взносов: для работодателей — 40 МЗП, для работников — 20 МЗП. Данные изменения затронут около 9% (более 500 тысяч) работников с высоким уровнем дохода.

Вместе с тем, в системе ОСМС вводится новая норма — граждане, уплачивавшие взносы не менее пяти лет подряд, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей.

Тарифы на электроэнергию

С 1 января вводится в действие приказ министра энергетики, которым утверждены предельные тарифы на электрическую энергию на ближайшие семь лет. Установлены тарифы для 66 групп энергопроизводящих организаций.

Фото: Кабар

Для первых десяти они составят:

1-группа (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова) — 9,50 тенге за кВтч.

2-группа (Евроазиатская энергетическая корпорация) — 9,40 тенге за кВтч.

3-группа (Станция Экибастузская ГРЭС-2) — 15,67 тенге за кВтч.

4-группа (Главная распределительная энергостанция Топар) — 20,84 тенге за кВтч.

5-группа (Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова) — 23,25 тенге (было 22,58 тенге за кВтч).

6-группа (Караганда Энергоцентр) — 17,64 тенге за кВтч.

7-группа (Усть-Каменогорская ТЭЦ) — 17,82 тенге за кВтч.

8-группа (Севказэнерго) — 23,17 тенге за кВтч.

9-группа (АО «Астана-Энергия») — 11,71 тенге за кВтч.

10-группа («Павлодарэнерго» (ТЭЦ-2,3) — 24,29 тенге за кВтч.

Запускаются новые госсистемы

С 1 января 2026 года Министерство промышленности и строительства запускает новый портал для разработки и экспертизы проектов по принципу «одного окна», который вводится взамен действующего портала epsd.kz.

Фото: МТСЗН РК

Новый Портал предназначен для объединения в единой цифровой среде данных всех участников строительного процесса — заказчиков, отраслевых регуляторов, проектных и экспертных организаций.

Теперь проекты на комплексную градостроительную экспертизу и комплексную вневедомственную экспертизу, а также заявки Государственного банка проектов строительства будут приниматься исключительно посредством нового Портала.

Кроме того, запускается новый государственный цифровой сервис — Реестр казахстанских товаропроизводителей, который станет основой для подтверждения отечественного происхождения продукции на базе прозрачных критериев и цифровой верификации. С 1 января 2026 года он заменит индустриальные сертификаты и сертификаты CT-KZ.

Добросовестные предприятия, включенные в Реестр, смогут получить доступ ко всем действующим мерам государственной поддержки.

Сиситема уже доступна для всех пользователей на сайте e-ondiris.gov.kz и все субъекты бизнеса могут подать заявку на регистрацию.

Сотовых операторов подключат к антифрод-центру

Операторы сотовой связи станут участниками антифрод-центра со 2 января 2026 года. Это позволит подтверждать, за кем зарегистрирован абонентский номер, а также получать сведения о его владельце — ИИН, фамилию, имя и отчество.

Фото: Kazinform

В случае выявления звонков с признаками мошенничества или других мошеннических действий в сетях связи операторы обязаны уведомлять антифрод-центр и передавать информацию об абоненте, включая его ФИО, ИИН и все номера, оформленные на него.

Получив информацию от антифрод-центра, а также в предусмотренных законом случаях, операторы будут приостанавливать оказание услуг связи по таким номерам, в том числе при использовании GSM-шлюзов (сим-боксов) и IP-телефонии.

Вводится мораторий на новые IT-проекты

Указом Главы государства с 1 января 2026 года вводится мораторий на создание новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора вне информационно-коммуникационной платформы «Электронного правительства» QazTech.

Правительству при невозможности разработки новых объектов информатизации госорганов и субъектов квазигоссектора на платформе QazTech поручено обеспечить вынесение каждого конкретного случая на рассмотрение Комиссии при Президенте по вопросам внедрения цифровизации в РК.