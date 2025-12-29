Сколько составят пенсии и пособия в Казахстане в 2026 году

Как сообщили в Минтруда, повышение предусмотрено законом о республиканском бюджете на 2026–2028 годы и будет проведено с учетом прогнозного уровня инфляции, определяемого Национальным банком РК.

Кроме того, по поручению Главы государства с 2023 года реализуется пятилетний план поэтапного увеличения базовой пенсии. Минимальный размер базовой пенсионной выплаты постепенно доводится до 70% от прожиточного минимума, максимальный — до 120%.

Так, с 1 января 2026 года минимальная базовая пенсия составит 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума). Максимальный размер будет увеличен со 110% до 118%, что в денежном выражении составит 60 005 тенге.

— Например, у 70-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2025 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 171 588 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата — 50 851 тенге, солидарная пенсия — 120 737 тенге. С учетом повышения с 1 января 2026 года общая сумма пенсии для данного пенсионера увеличится до 192 816 тенге, в том числе базовая пенсия составит — 60 005 тенге, солидарная — 132 811 тенге. Важно отметить, что указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ, — пояснили в ведомстве.

Также с начала 2026 года увеличатся размеры государственных пособий. В частности:

пособие на рождение первого, второго и третьего ребенка вырастет со 149 416 до 164 350 тенге, на четвертого и последующих детей — с 247 716 до 272 475 тенге;

пособие для многодетных семей увеличится в зависимости от количества детей: для семей с четырьмя детьми — с 63 030 до 69 330 тенге, с десятью детьми — со 157 280 до 173 000 тенге;

пособие для лиц с инвалидностью I группы повысится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы — с 81 362 до 89 498 тенге, III группы — с 55 474 до 61 021 тенге.

— Также на 10% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета, — говорится в сообщении Минтруда.

В ведомстве уточнили, что размеры выплат из ГФСС являются индивидуальными и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и уровня замещения дохода.

Отметим, что вице-министр финансов РК Ержан Биржанов прокомментировал вопрос соотношения уровня инфляции и индексации социальных выплат. Подробности читайте здесь.