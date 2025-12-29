Вопрос соотношения соцпособия с инфляцией в Казахстане прокомментировали в Минфине

В кулуарах Мажилиса журналисты отметили, что инфляция в стране превысила 12%, тогда как базовая пенсия, а также социальные пособия были проиндексированы лишь на 10%.

В ответ вице-министр сообщил, что на 2026 год на социальную сферу в республике предусмотрено 10,5 трлн тенге.

— Теперь относительно дополнительной помощи, социальная помощь будет оказываться, но вы сегодня видите, что она уже проверяется. Социальная помощь должна быть адресной. Небольшому количеству. Возможно, в большом количестве есть те, кто злоупотребляет, где-то фиктивные сделки делает или фиктивный развод. Таких фактов очень много, поэтому сейчас с помощью цифровизации Министерство труда, Министерство здравоохранения такие факты выявляют, и сумма по тем лицам будет уменьшаться, — заявил Биржанов.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

По его словам, это даст возможность направить средства тем гражданам, которые действительно нуждаются в поддержке.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в ноябре годовая инфляция составила 12,4% (в октябре — 12,6%).