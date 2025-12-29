РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:25, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Вопрос соотношения соцпособия с инфляцией в Казахстане прокомментировали в Минфине

    Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов прокомментировал вопрос соотношения уровня инфляции и индексации социальных выплат, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пособия
    Фото: gov.kz

    В кулуарах Мажилиса журналисты отметили, что инфляция в стране превысила 12%, тогда как базовая пенсия, а также социальные пособия были проиндексированы лишь на 10%.

    В ответ вице-министр сообщил, что на 2026 год на социальную сферу в республике предусмотрено 10,5 трлн тенге.

    — Теперь относительно дополнительной помощи, социальная помощь будет оказываться, но вы сегодня видите, что она уже проверяется. Социальная помощь должна быть адресной. Небольшому количеству. Возможно, в большом количестве есть те, кто злоупотребляет, где-то фиктивные сделки делает или фиктивный развод. Таких фактов очень много, поэтому сейчас с помощью цифровизации Министерство труда, Министерство здравоохранения такие факты выявляют, и сумма по тем лицам будет уменьшаться, — заявил Биржанов.

    вице-министр финансов Ержан Биржанов
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По его словам, это даст возможность направить средства тем гражданам, которые действительно нуждаются в поддержке.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане в ноябре годовая инфляция составила 12,4% (в октябре — 12,6%).

    Данира Искакова
