    21:04, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Инфляция замедлилась в 11 регионах Казахстана

    В Казахстане в ноябре годовая инфляция составила 12,4% (в октябре — 12,6%), передает агентство Kazinform со ссылкой на Нацбанк РК.

    инфляция
    Фото: freepik.com

    Замедление годовой инфляции зафиксировано в 11 регионах, ускорение — в 5, а сохранение на прежнем уровне — в 4.

    Цены на продовольственные товары в ноябре составили 13,4% в годовом выражении (в октябре — 13,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в области Улытау (17,1%), а минимальный — в г. Алматы (11,2%).

    По итогам ноября рост цен на непродовольственные товары составил 11,2% в годовом выражении (в октябре — 11,0%). Максимальное значение зафиксировано в Актюбинской области и области Жетысу (по 13,2%), минимальное — в Западно-Казахстанской области (8,6%).

    Темп роста цен на платные услуги в ноябре замедлился до 12,3% в годовом выражении (в октябре — 12,9%). Вместе с этим значительно ниже общереспубликанского уровня рост цен отмечен в Кызылординской и Мангистауской области (по 9,4%).

    В ноябре рост месячной инфляции по стране составил 0,8%.

    Ранее сообщалось, что, по последним подсчетам Национального банка Казахстана, порядка 80% товаров и услуг в потребительской корзине дорожают темпами выше таргета инфляции в 5%.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Регионы Казахстана Экономика Инфляция
    Динара Жусупбекова
    Автор
